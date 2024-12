Niente da fare per la Findomo Pediacooph24: seconda sconfitta in casa

Seconda sconfitta casalinga consecutiva per la Findomo Pediacooph24, che ieri sera ha pagato dazio a sorpresa contro Lettera Ivrea, che non si presentava certo a Domodossola con i favori del pronostico, vista la classifica. Invece, grazie ad una partenza sprint, con il più 12 del primo quarto (13-25), gli eporediesi hanno conquistato un successo tutto sommato meritato. I granata hanno provato a rientrare, in parte ci sono riusciti, ma non hanno mai messo la freccia: non sono bastati i 20 punti di Frank per riaprire il match.

“Abbiamo pagato un pessimo primo quarto: siamo stati molli in avvio e loro ne hanno approfittato. Dobbiamo capire che in difesa dobbiamo crescere, perché sono troppi 87 punti concessi agli avversari: non possiamo sempre segnarne cento per vincere, anche se chiaramente per caratteristiche tecniche siamo una squadra offensiva. Peccato - le parole di Matteo Donaddio, vice capocannoniere del campionato come media punti dietro l'omegnese Bellarosa - perché una vittoria ci avrebbe consentito di essere secondi da soli e di staccare di 4 punti quelle dietro. Invece non è stato così: ora sotto con il lavoro per arrivare pronti alla difficile trasferta di venerdì a Novara”.