Seconda Categoria: Esio senza rivali, sbanca Castelletto e va in fuga

La capolista Esio fa suo anche il big match di giornata, andando a vincere nella tana della Castellettese seconda in classifica, staccata di un solo punto alla vigilia del match. Finisce 2-1 per i verbanesi, in una partita che si sblocca nella ripresa, dopo che il primo tempo si era chiuso sullo 0-0 ma con i padroni di casa rimasti in dieci proprio nel finale. A dieci minuti dalla fine il solito Primatesta la sblocca, ma nel primo minuto di recupero la Castellettese trova il pari. Partita che sembra finita, ma al 94° è Tinelli a trovare il guizzo decisivo, regalando ai verbanesi il +4 in classifica.

Dietro al duo di testa si insedia il Varallo Pombia, che dopo un periodo difficile sta riprendendo a macinare punti: stavolta lo fa a spese del Fomarco, che viene superato 1-2 a Pieve Vergonte. L’unica rete dei biancoverdi è opera di Soncini su rigore, ma non basta per raddrizzare il risultato.

La Pro Vigezzo riscatta la sconfitta sul campo della Castellettese andando a vincere per 4-1 in casa del derelitto Crodo, ancora fermo a zero punti. Eppure sono gli antigoriani a chiudere avanti il primo tempo, grazie alla rete di Bianchetti alla mezzora. Nella ripresa però parte la riscossa vigezzina, e i rossoblù si scatenano con le reti di Sorgente, Piraglia, Martinetti e Bonacina.

Continua la crisi della Crevolese, superata 1-0 dal Casale Corte Cerro sul terreno di casa. I cusiani fanno bottino pieno grazie al gol di Papaleo al decimo minuto della ripresa, e si portano in una posizione di classifica decisamente tranquilla.

Arrivano tre punti anche per il Cireggio, che sfrutta il turno casalingo per sorprendere 3-2 il Riviera d’Orta. Omegnesi a segno con la doppietta di Lampione, poi subiscono la rimonta degli ospiti, per poi siglare il rigore decisivo ancora con Lampione a un quarto d’ora dal termine.

Cade nuovamente la Voluntas Suna, sorpresa sul proprio terreno dal Maggiora: per i verbanesi solo la rete della bandiera su rigore di Peroni nel recupero.

Risultati:

Cireggio - Riviera D'Orta 3 - 2; Dormelletto Comignago - Gargallo 2 - 0; Crevolese - Casale Corte Cerro 0 - 1; Crodo - Pro Vigezzo 1 - 4; Fomarco Don Bosco Pievese - Varallo Pombia 1 - 2; Voluntas Suna - Maggiora 1 - 2; Castellettese - Esio Verbania 1 - 2

Classifica:

Esio 25 - Castellettese 21 - Varallo Pombia 19 - Fomarco Don Bosco Pievese 18 - Pro Vigezzo, Dormelletto Comignago 16 - Riviera D'Orta, Casale Corte Cerro 13 - Gargallo 12 - Maggiora 11 - Cireggio 10 - Crevolese 5 - Voluntas Suna 4 - Crodo 0