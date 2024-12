Promozione e Prima Categoria, in campo stasera cinque squadre del VCO

Turno infrasettimanale con i recuperi dei campionati di Promozione e Prima Categoria: saranno cinque le rappresentanti della nostra provincia a scendere in campo questa sera.

Si dovevano recuperare tre partite della XII giornata di Promozione, ma il match tra Omegna e Fulgor Chiavazzese è stato rinviato a sabato 4 gennaio, alle ore 14.30.

L’Ornavassese sarà impegnata sul proprio terreno alla ricerca di punti salvezza: i neri di Fusè giocheranno un vero e proprio spareggio contro l’altra neopromossa Union Novara, che domenica ha ottenuto un’importante vittoria proprio contro l’Omegna. Completa il quadro dei recuperi il match tra Dufour Varallo e Ce.Ver.Sa.Ma. Biella.

Erano in programma tre partite anche per la Prima Categoria, con altrettanti derby provinciali del VCO, ma anche qui un match è stato posticipato a gennaio: Bagnella - Fondotoce si giocherà infatti domenica 5 gennaio alle 14.30.

La partita di cartello si gioca al “Curotti” di Domodossola, dove la Virtus Villa ospita il Piedimulera. Sarà un match molto interessante, da cui uscirà il nome della capolista solitaria del girone A: la vincente sarà infatti davanti al Momo e in caso di pareggio sarebbe la Virtus ad ottenere il primato in solitaria. I biancoazzurri sono reduci dall’importante vittoria di Agrano; i gialloblù di Poma, secondo miglior attacco del girone, domenica hanno pareggiato in casa contro il Bagnella.

Partita importante anche per la Cannobiese, ospite del Vogogna che ha appena subito una pesante sconfitta a Fondotoce. I verdi di Castelnuovo sono ancora in ultima posizione e hanno la peggior difesa del torneo, ma sono tutt’altro che rassegnati: ai ragazzi di Pettinaroli servirà molta attenzione per portare via i tre punti dal “Bonomini”.

Infine, nel campionato di Seconda Categoria, giovedì 5 dicembre si recupera la gara tra Pro Vigezzo e Voluntas Suna. Si giocherà sul campo di Pieve Vergonte.

Tutte le gare inizieranno alle ore 20.30.

Intanto il Bagnella ha sostituito l'allenatore Cesare Rampi con Giovanni Izzillo, ex giovanili dell'Oleggio e Cameri.