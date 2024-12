"Lince Rossa": Gianluca Comunale presenta il suo nuovo fantasy

Venerdì 6 dicembre alle 18.00 lo Spazio contemporaneo della Soms di Domodossola ospita la presentazione di “Lince rossa”, il nuovo romanzo di Gianluca Comunale.

Si tratta di un fantasy medievale, ambientato in un mondo dominato dal “più forte”, dove la legge poco può per arginare questo fenomeno; racconta le avventure di Riloc, mercenario tuttofare, durante le missioni a lui assegnate. Tra un’impresa e l’altra, il protagonista si interrogherà sulla correttezza delle sue azioni, chiedendosi per quanto ancora sia disposto ad andare avanti con quella vita. Ad alimentare i suoi dubbi saranno proprio le missioni svolte e l’esito delle stesse, nonché i mandanti.

Gianluca Comunale inizia a scrivere racconti in giovane età, spronato dalle sue letture e dal fascino che il mondo dell’editoria ha su di lui. Ma solo con la partecipazione al concorso letterario “Le streghe di Croveo” nel 2017, dove si qualifica al terzo posto, trova lo stimolo giusto per provare la strada della scrittura. Nel 2018 partecipa, al concorso letterario nazionale “Streghe, vampiri & co.”, indetto dalla Giovane Holden Edizioni, dove si posiziona tra i primi venti della categoria romanzo. “Il portatore di spade” , questo il titolo del racconto finalista, viene selezionato per la pubblicazione. Seguiranno “La compagnia degli esuli” (2020) e “La tessitrice di destini” (2021), sempre editi da Giovane Holden Edizioni, che comporranno la sua prima trilogia.

L’ingresso è a offerta libera a favore delle attività del circolo letterario “L’Obelisco”.