Da domani si scia a Domobianca, Macugnaga Belvedere, Piana e Formazza

Ci siamo, da domani, sabato 7 dicembre, inizia ufficialmente la stagione sciistica in Ossola, anche se la mancanza di neve e freddo hanno costretto gli impiantisti e le società a un duro lavoro con l'impianto di innevamento che permette, almeno sino a nuove precipitazioni, l'apertura parziale delle stazioni sciistiche.

Da domani dunque sarà possibile sciare a Domobianca, Macugnaga Belvedere, Piana di Vigezzo e Formazza. A Domobianca per questo week end inaugurale si scierà con uno sconto del 30% e saranno aperti seggiovia Motti, skilift Baby, tre Tapis roulant e Kinder park oltre ovviamente a scuola sci, noleggio, Lusebar e Baita Motti.

Sabato 7 e domenica 8 dicembre per gli sciatori a Macugnaga sarà aperto il campo scuola a Pecetto con due tapis roulant e la seggiovia Pecetto - Burki (1° tronco) con la pista principale "D - Fontanone". Anche a Macugnaga tariffe ridotte con giornaliero a 22 euro. Aperti Piana di Vigezzo, solamente la pista baby, e Formazza Valdo. In attesa della neve, che ci si augura arrivi presto e copiosa, come da tradizione l'Immacolata regalerà a tutti gli appassionati la prima vera sciata.