Tampona un bus turistico ai mercatini di Natale: 57enne ubriaco denunciato

La mattina dell’Immacolata, con le vie di Santa Maria Maggiore affollate di famiglie con bambini per i tradizionali mercatini natalizi, un 57enne, alla guida della propria auto ha tamponato un bus turistico di una società lombarda fermo in sosta nella centrale via Matteotti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell’impatto, ma il conducente dell’auto, in evidente stato di ebrezza alcolica, davanti ai carabinieri intervenuti per i rilievi, ha rifiutato di sottoporsi al test con etilometro. L’uomo è stato denunciato a piede libero, con il ritiro della patente di guida e il sequestrato l’auto.