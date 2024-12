Matteo Gasparini confermato alla guida della X Delegazione Valdossola del Soccorso Alpino

Ieri sera si sono svolte le elezioni per il rinnovo del direttivo della X° Delegazione Valdossola del Soccorso Alpino, con la riconferma di Matteo Gasparini come Delegato, Natalia Sibilia come Vice-Delegato Vicario e Giampaolo Maccagno come Vice-Delegato.

Il direttivo ha espresso gratitudine per la rinnovata fiducia ricevuta, evidenziando l’importanza del lavoro svolto negli ultimi tre anni. Nonostante i progressi tecnologici nel supporto alle operazioni di ricerca e soccorso, emerge chiaramente quanto sia cruciale il continuo addestramento dei volontari. "La presenza umana sul campo rimane insostituibile – hanno sottolineato i rappresentanti della delegazione – soprattutto in quelle situazioni dove mezzi e tecnologie non possono arrivare."