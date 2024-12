Magia di Natale con il ‘Canto di Natale’ di Dickens a Domodossola

Venerdì 13 dicembre 2024, la chiesa della Madonna della Neve a Domodossola farà da cornice a una serata speciale con “Il Canto di Natale” di Charles Dickens. Lo spettacolo, organizzato da Compagniadellozio e inserito nel calendario “Dicembre insieme” della Pro Loco di Domodossola, è un viaggio emozionante nel Natale che ha come protagonista il celebre racconto dello scrittore inglese.

Sul palco, il narratore Matteo Minetti darà vita alla storia del signor Scrooge e dei suoi incontri con gli spiriti del Natale passato, presente e futuro, utilizzando tutto il fervore artistico che caratterizzò la stesura originale in sole sei settimane di Dickens. A completare l’atmosfera natalizia ci saranno il clavicembalo del M° Gian Luca Rovelli e le voci del Coro Polifonico di Varzo, per un totale di circa venti artisti che eseguiranno le più celebri carols natalizie come "Adeste Fideles" e "Deck the Halls".

"Il Canto di Natale è una storia che tutti conoscono, ma raramente qualcuno legge l'originale", afferma Matteo Minetti. "Lo scorso anno, con Gian Luca Rovelli, abbiamo deciso di riscoprirlo insieme, quasi come in un salotto di casa, raccontandolo con delicatezza e passione, esattamente come faremo il 13 dicembre."

Questo evento fa parte del progetto "Teatro nei Borghi", che porta il teatro nelle comunità locali. Oltre a Domodossola, lo spettacolo sarà replicato a Orta S. Giulio il 27 dicembre e a Varzo il 28 dicembre, rafforzando la collaborazione di Compagniadellozio con la Pro Loco di Domodossola.

Il progetto è sostenuto da Fondazione CRT e Compagnia di San Paolo, con il supporto di diverse realtà locali, tra cui la Pro Loco di Domodossola, la parrocchia e l’oratorio di Domodossola, il Comune di Varzo, l’Ecomuseo di Malesco e le Pro Loco di Malesco, Finero e Zornasco.