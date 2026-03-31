A Vogogna un incontro per prevenire le truffe

Un incontro per informare e sensibilizzare i cittadini sul tema delle truffe e su come difendersi. È in programma mercoledì 1° aprile alle ore 14.30, presso il Centro del Cittadino (Salotto degli anziani – ex vigili), un appuntamento promosso dal Comune di Vogogna.

Ospite dell’iniziativa sarà il Maresciallo Maggiore Simone Martinelli, comandante della stazione dei Carabinieri di Premosello Chiovenda, che illustrerà le principali tipologie di raggiri e fornirà consigli pratici per riconoscerli e tutelarsi.