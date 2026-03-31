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Eventi | 31 marzo 2026, 08:30

A Vogogna un incontro per prevenire le truffe

Mercoledì 1° aprile al Centro del Cittadino appuntamento con i Carabinieri aperto a tutta la popolazione

A Vogogna un incontro per prevenire le truffe

Un incontro per informare e sensibilizzare i cittadini sul tema delle truffe e su come difendersi. È in programma mercoledì 1° aprile alle ore 14.30, presso il Centro del Cittadino (Salotto degli anziani – ex vigili), un appuntamento promosso dal Comune di Vogogna.

Ospite dell’iniziativa sarà il Maresciallo Maggiore Simone Martinelli, comandante della stazione dei Carabinieri di Premosello Chiovenda, che illustrerà le principali tipologie di raggiri e fornirà consigli pratici per riconoscerli e tutelarsi.

a.f.

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