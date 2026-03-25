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Eventi | 25 marzo 2026, 09:13

I PanPers a Villadossola: risate e riflessioni sulla vita di coppia

Al teatro La Fabbrica uno spettacolo tra ironia, sketch e contraddizioni dell’amore quotidiano

I PanPers a Villadossola: risate e riflessioni sulla vita di coppia

Comicità e relazioni sul palco

Arrivano a Villadossola i PanPers, pronti a conquistare il pubblico del teatro La Fabbrica con uno spettacolo che unisce comicità e riflessione. L’appuntamento è per il 26 marzo 2026 alle ore 21:00.

Tra risate e verità quotidiane

Dopo anni vissuti insieme tra palcoscenici, hotel e autogrill, i due comici si interrogano su un tema universale: come si fa a restare uniti nel tempo? La risposta arriva – forse – grazie a un improbabile “consulente”, capace di mettere d’accordo differenze e contrasti.

Ne nasce uno spettacolo ricco di sketch esilaranti, battute fulminanti e situazioni in cui il pubblico può facilmente riconoscersi.

Un viaggio comico tra opposti

I PanPers accompagnano gli spettatori in un viaggio divertente e intelligente dentro le dinamiche della convivenza, mostrando come anche tra caratteri opposti sia possibile trovare un equilibrio. Non senza difficoltà, certo, ma sempre con il sorriso.


 

Redazione

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