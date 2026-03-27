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Eventi | 27 marzo 2026, 15:19

Pink Sonic a Villadossola: il grande tributo ai Pink Floyd

Il 28 marzo al teatro La Fabbrica uno spettacolo immersivo tra musica, luci e suggestioni rock

Pink Sonic a Villadossola: il grande tributo ai Pink Floyd

Sabato 28 marzo 2026 alle ore 21:00 il teatro La Fabbrica di Villadossola ospita i Pink Sonic, considerati da pubblico e critica il miglior tributo europeo ai Pink Floyd.

La band porta in scena l’opera che ha consacrato i Pink Floyd nella storia del rock, trasformando il concerto in un’esperienza immersiva. Non si tratta di un semplice omaggio, ma di uno spettacolo completo in cui suono, luci e proiezioni si fondono per coinvolgere lo spettatore.

I Pink Sonic accompagnano il pubblico in un viaggio onirico dentro l’universo floydiano, ricreando atmosfere e suggestioni che hanno reso leggendaria la band britannica. Un evento pensato per appassionati e curiosi, capace di far rivivere emozioni senza tempo.


 

Redazione

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