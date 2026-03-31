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Eventi | 31 marzo 2026, 09:30

Torna la “Mezza dei Due Laghi”

Domenica 12 aprile la gara tra Gravellona, Feriolo, Mergozzo e Ornavasso: chiusure sulla Statale 33 del Sempione

Torna la “Mezza dei Due Laghi”

Tutto pronto per la “Mezza dei Due Laghi”, in programma domenica 12 aprile con partenza delle gare alle ore 9.00. L’evento prevede una corsa competitiva di 21 chilometri e una non competitiva di 10 chilometri, con partenza e arrivo a Gravellona Toce.

Il percorso attraverserà alcuni dei punti più suggestivi del territorio, con passaggi da Feriolo, Mergozzo e Ornavasso, richiamando numerosi atleti e appassionati.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, sono previste modifiche alla viabilità: la Strada Statale 33 del Sempione sarà chiusa al traffico veicolare nel tratto compreso tra la rotatoria presso la galleria del Bocciol e la rotatoria di Feriolo, limitatamente al tempo necessario al passaggio degli atleti.

Per ulteriori informazioni su iscrizioni, percorso e viabilità è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione: https://mezza2laghi.it/.

a.f.

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