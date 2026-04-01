Via Crucis al Calvario: fede, musica e tradizione nel Venerdì Santo

Continuano gli appuntamenti per la Settimana Santa 2026, organizzati dalla Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, in collaborazione con l’Istituto della Carità - PP. Rosminiani e la Parrocchia di Calice.

Il prossimo appuntamento di fede ed arte, dopo il “Concerto per il Tempo di Passione”, sarà la solenne Via Crucis che la sera del Venerdì Santo 3 aprile, con inizio alle ore 20.30, si snoderà partendo dalla Prima Stazione, in via Mattarella, sino alla sommità dal Sacro Monte, al termine della quale la Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, con la direzione di Manfred Nesti, eseguirà, le Sette Parole di Cristo sulla Croce, nell’intonazione composta da Adriano Alberti Giani, per soprano solo, due oboi archi e organo, della Sonata al S. Sepolcro RV 130 per archi e basso continuo, di Antonio Vivaldi (1678-1741) e del Miserere in do minore per mezzo soprano e alto soli, coro a quattro voci miste, due oboi, archi e basso continuo, di Johann Adolph Hasse (1699-1783), con la partecipazione dela soprano Tea Galli, del mezzo soprano Candice Carmalt, della Corale di Calice, del Convivio Rinascimentale con la Camerata Strumentale di S. Quirico formata da Matteo Carigi, Silvia Arfacchia: violini, Arianna Cartini: viola, Bianca Fervidi: violoncello, Roberto Mattei: contrabbasso, Siria Domeniconi e Piero Corvi: oboi, Adriano Alberti Giani: organo

La tradizione della funzione delle Tre Ore di Agonia del Signore, con il canto delle Sette Parole, venne introdotta nel 1831 dal P. Rosminiano Luigi Gentili, poi primo missionario in Inghilterra; abbandonata negli anni cinquanta, è stata reintrodotta, con la sola parte del canto delle Sette Parole, durante la Via Crucis serale del 1986, su espressa richiesta di d. Emilio Comper, allora P. Rettore del Calvario. Per questo particolare momento hanno dedicato, al Calvario di Domodossola, alcuni loro lavori compositori di chiara fama quali R. Grisoni, C. Cavadini e R. Olzer.

L’attività della Cappella Musicale è resa possibile grazie alla sensibilità dell’Istituto della Carità – PP. Rosminiani, della Parrocchia di Calice, della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte Calvario, con il sostegno prezioso della Fondazione Comunitaria del VCO, della Fondazione CRT, della Città di Domodossola.