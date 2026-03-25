Il Coro Edelweiss in concerto a Mergozzo

Sabato 28 marzo alle ore 21 Mergozzo si prepara ad accogliere una serata all’insegna della musica e delle tradizioni con il concerto del Coro femminile Edelweiss di Malesco, inserito nel calendario di “Mergozzo Si… Nota”.
Diretto dal maestro Luciano Maglio, il coro porterà sul palco un repertorio che affonda le radici nella tradizione, senza rinunciare a contaminazioni e interpretazioni più ampie. Fondato nel 1977, l’Edelweiss rappresenta una realtà consolidata del territorio, capace di trasmettere attraverso il canto valori come amicizia, spontaneità e forte legame con le proprie origini.
Le voci delle coriste accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale autentico e coinvolgente, dove la passione per la musica si intreccia con l’identità culturale locale.
Un appuntamento aperto a tutti, pensato per chi ama la coralità e desidera riscoprire il patrimonio musicale delle valli ossolane.