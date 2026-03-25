Il Distinguished Gentleman’s Ride arriva per la prima volta a Santa Maria Maggiore

Per la prima volta la Valle Vigezzo, la “Valle dei Pittori”, entra nel circuito internazionale del Distinguished Gentleman’s Ride, l’evento motociclistico mondiale in programma il prossimo 17 maggio che unisce passione per le due ruote e impegno sociale.

Nato nel 2012 a Sydney, il Distinguished Gentleman’s Ride coinvolge ogni anno centinaia di città in tutto il mondo. I partecipanti, in sella a moto dallo stile classico e vintage e vestiti con eleganza, sfilano per sensibilizzare e raccogliere fondi a favore della ricerca sul tumore alla prostata e per la salute mentale maschile. Un appuntamento che negli anni è cresciuto fino a diventare un fenomeno globale, capace di coniugare stile, solidarietà e comunità. Nel 2026 anche Santa Maria Maggiore sarà tra le località protagoniste, grazie all’organizzazione del rider Giuliano Cavalli con il Moto Club Verbania 2.0, che hanno promosso per la prima volta una tappa locale dell’iniziativa.

Il programma della giornata prevede il ritrovo a Verbania, in piazza Giotto, alle 9.00, dove i partecipanti saranno accolti dagli organizzatori. Dopo la colazione e un breve briefing presso il Bar Pizzeria Gottardo, la partenza è fissata per le 10.00. Il corteo di motociclisti si dirigerà verso Gravellona Toce, per poi imboccare la superstrada fino all’uscita di Masera e risalire la Valle Vigezzo.

Il passaggio attraverserà Druogno fino ad arrivare a Santa Maria Maggiore, dove è prevista una sosta per le fotografie del gruppo. Il percorso proseguirà poi verso Re, con una fermata di circa mezz’ora che permetterà ai partecipanti di visitare il Santuario, prima del rientro verso Malesco. La giornata si concluderà con un aperitivo nel parco del ristorante La Peschiera. Il momento finale sarà accompagnato da musica, bancarelle e spazi dedicati alle fotografie ufficiali.

L’iniziativa si inserisce nello spirito internazionale del Distinguished Gentleman’s Ride, portando anche sul territorio ossolano un evento che unisce passione motociclistica e attenzione a temi importanti. Un debutto che punta a coinvolgere appassionati e curiosi, valorizzando al tempo stesso il paesaggio e le località della Valle Vigezzo. Sarà questa una delle prime iniziative in programma per la nuova stagione motociclista del Motoclub Verbania 2.0, che sarà preceduta dalla motobenedizione in calendario il 26 aprile a Verbania.