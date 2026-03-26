Elio Germano porta in scena “La guerra com’è” a Villadossola

Teatro e impegno civile

Appuntamento di grande intensità a Villadossola, dove il 27 marzo 2026 alle ore 21:00, al teatro La Fabbrica, arriva Elio Germano con lo spettacolo La guerra com’è, tratto dal romanzo di Gino Strada.

Una voce per raccontare la guerra

“Il racconto di chi la guerra l’ha vissuta dalla parte di chi ricuce, di una persona che non è interessata ai colori degli schieramenti, ma a rimettere insieme pezzi di umanità scomposta”: così Elio Germano descrive uno spettacolo che si fa testimonianza diretta e profonda.

Attraverso la sua interpretazione, l’attore dà corpo e voce alle parole di Gino Strada, fondatore di Emergency, raccontando un impegno concreto e umano contro ogni conflitto.

Una riflessione necessaria

La guerra com’è è una narrazione appassionata e coinvolgente che ripercorre le radici ideali e morali che hanno guidato Strada. Un viaggio tra storie, esperienze e riflessioni che mettono al centro le conseguenze devastanti della guerra e il diritto universale alla salute.

Uno spettacolo che invita a guardare oltre gli schieramenti, restituendo centralità all’umanità e alla cura.



