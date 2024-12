Sette cittadini del Vco nominati cavalieri della Repubblica italiana

Nella giornata di mercoledì 18 dicembre, a partire dalle 10.00, si tiene nella sala di rappresentanza della Prefettura la cerimonia di consegna dei diplomi di onorificenza dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. L’onorificenza viene conferita dal Presidente della Repubblica ed è il riconoscimento verso tutti quei cittadini che hanno ben operato nei confronti della patria e della propria comunità con il loro comportamento, con il proprio lavoro, con l’impegno e con la propria vita.

Per il comune di Domodossola è stata insignita del titolo di Cavaliere la signora Giuseppina Angela Viarana: già insegnante di scuola elementare, si è sempre spesa in un’intensa attività di volontariato presso l'associazione benefica San Vincenzo di Domodossola. È stata a lungo tempo presidente dell'associazione ex allieve del Collegio Rosmini, fino alla fusione con l'associazione maschile degli ex allievi, mantenendone poi per decenni la carica di vicepresidente. Nel 1933 è diventata presidente del consorzio pubblico e privato per il restauro e la valorizzazione del Sacro Monte Calvario, contribuendo in modo concreto alla raccolta fondi che ha permesso di portare questo ingente patrimonio culturale e religioso a una nuova dignità, sino al suo riconoscimento come sito dell’Unesco. Il 22 ottobre 1984 le è stato conferito il diploma di Benemerenza e Medaglia D'Oro ai Benemeriti della scuola, della cultura e dell’arte. È inoltre stata consigliera e patronessa della Croce Rossa nel comitato domese e appassionata protagonista nella Caritas parrocchiale, nel centro d’ascolto e nel consiglio della Collegiata. Il 20 luglio 2023 le è stata assegnata la Croce di Anzianità ed Eccellenza della Croce Rossa Italiana.

Per il comune di Verbania sono stati insigniti del titolo di Cavaliere:

Il maresciallo capo Cristian De Nardo, attualmente comandante del nucleo mobile presso la guardia di finanza di Verbania. Da sempre valutato dai suoi superiori con la qualifica di “eccellente”, si è meritato altresì l'attribuzione di “apprezzamento e lode”. Tra le benemerenze acquisite vanno segnalate: il diploma di merito rilasciato dalla Croce Rossa Italiana per aver prestato soccorso in occasione del sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009, l'attestato di pubblica benemerenza di III classe — I fascia rilasciato dalla Protezione Civile sempre per i soccorsi prestati durante il sisma in Abruzzo nonché per aver partecipato al G8, la medaglia di bronzo con spade al merito melitense concessa dal Sovrano Ordine di Malta, la Croce al Merito di secondo grado conferita dalla Croce Rossa Sammarinese e la Gran Croce al Merito conferita dalla Croce Rossa della Costa d’Avorio.

Il luogotenente c. s. Roberto Finotti, dal 2000 capo centrale alla centrale operativa del comando provinciale di Verbania. Nel corso della sua lunga carriera si è distinto per impegno e dedizione all'arma e ha acquisito numerose benemerenze tra le quali meritano particolare menzione quella per il Soccorso alla popolazione colpita da disastri naturali nel 2001, l’onorificenza estera “The European Security Defence Policy”, la croce commemorativa per il mantenimento della pace in Bosnia, la medaglia di bronzo di lungo comando dell’esercito, la croce commemorativa per il mantenimento della pace in Kosovo e la medaglia d'argento di lungo comando dell’esercito.

Per il comune di Stresa: la signora Liliana Borroni, da sempre considerata una tra le più grandi promotrici del turismo sul lago Maggiore. Appena ventenne diventa proprietaria di un’agenzia viaggi, quella che sarà una delle attività più conosciute e apprezzate sul lago Maggiore con particolare attenzione alla comunità Stresiana; intensamente impegnata nell'attività di famiglia, ancora oggi all’età di 88 anni, è costantemente presente in Agenzia con la stessa passione e dedizione di sempre. Nel 1970 partecipa a un programma televisivo organizzato dalla televisione inglese Bbc sull’insegnamento dell’italiano ottenendo un grande successo; il programma viene trasmesso più volte non solo in Gran Bretagna, ma anche in tutto il mondo. Ancora oggi quella trasmissione è considerata la più grande pubblicità gratuita che ebbe la città di Stresa. Liliana Borroni parla correntemente ben quattro lingue straniere: questo le ha consentito di svolgere una funzione importante per lo sviluppo e la promozione del turismo sul lago Maggiore.

Per il comune di Beura Cardezza: il signor Lorenzo Ferrari, imprenditore agricolo e presidente dell’associazione nazionale marinai d’Italia gruppo Valdossola (Amni). Nel corso degli anni ha organizzato per conto della suddetta associazione diverse mostre ed eventi aventi come oggetto la Marina Militare e i suoi eroi. È molto attivo nel campo della cultura e del sociale; è impegnato in molteplici attività, tutte mirate alla valorizzazione della storia e della tradizione del territorio, unita alla riscoperta dei beni alimentari di qualità prodotti da secoli nel territorio ossolano in particolar modo nel comune di Beura Cardezza. Grazie a lui si è intensificata la collaborazione con l'associazione produttori agricoli ossolani (Apao), che in passato ha operato con medesime finalità, in campo frutticolo e vitivinicolo, con risultati molto apprezzabili. Con i produttori agricoli e con il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in agricoltura (Cramac) si è dato vita ad un progetto volto al reinserimento della coltivazione dei cereali nella piana dell'Ossola finalizzato a incentivare e sostenere la produzione locale di farina di mais per alimentazione umana. Tale attività di valorizzazione economica e culturale dell’alimentazione di qualità territoriale, ha permesso la nascita di una nuova realtà aziendale: la Società Mulino San Giorgio Società Semplice Agricola, di cui Ferrari risulta socio amministratore. La farina di mais da lui prodotta è diventata protagonista di eventi culturali quali i “Sentieri del gusto” (2012) mirati alla filosofia di promozione dei prodotti tipici e sostegno alla biodiversità.

Per il comune di Villadossola: il signor Pierluigi Reula, persona molto attiva tra le associazioni di volontariato e assistenza, è il presidente dell'associazione nazionale vigili del fuoco del Vco e fa parte del consiglio direttivo del CSTets (Centro Solidarietà e Sussidiarietà Servizi per il Territorio Ets di Novara e Vco), associazione che è stata costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché per promuovere, qualificare e sostenere l’attività e lo sviluppo degli enti del terzo settore e del volontariato. il centro svolge altresì attività di supporto tecnico formativo ed informativo di promozione e rafforzamento della presenza e del ruolo dei volontari negli Enti del Terzo Settore.

Per il comune di Valstrona: il signor Antonio Perini. Negli anni ‘60 parte dal piccolo paese di Luzzogno, frazione del comune di Valstrona, per raggiungere Roma e frequentare l'accademia militare e prendere i gradi di sergente nel corpo degli Alpini. Viene poi trasferito a Belluno per la continuazione del servizio militare. Nel 1976 insieme ad altri alpini volontari, si reca nel Friuli per la ricostruzione post terremoto. Quello fu il primo intervento in Italia di questo tipo ed è considerata la prima pietra posta per la futura nascita della Protezione Civile. È iscritto all'Associazione Nazionale Alpini, sezione del Cusio gruppo di Luzzogno, dove ricopre l'incarico di vicepresidente, è volontario nel nucleo sezionale della Protezione Civile di Valstrona e in tale veste interviene durante l’alluvione del Piemonte del 2000, del terremoto in Abruzzo del 2009, del terremoto del centro Italia del 2016 e delle varie alluvioni in Emilia-Romagna e Liguria. A Luzzogno promuove iniziative di solidarietà quali, ad esempio, la colletta alimentare, coadiuvato in questo dall’Associazione Nazionale Alpini.