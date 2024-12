Villa, Gravellona e Piedimulera appaiate in testa FOTO

Parla la lingua ossolan-cusiana il campionato di Prima Categoria.

Gravellona San Pietro, Virtus Villa e Piedimulera sono appaiate in testa e si godono le vittorie domenicali. La Virtus Villa è al nono risultato utile di fila, 21 punti conquistati in continuità, compreso il successo a Romagnano, firmato da Pasin e Guerra. Col tecnico Giampaolo che può essere soddisfatto e godersi il momento.

Anche per il Piedimulera vince in quel di Agrano (col solito sigillo di Elca) ed è il nono risultato utile di fila. Gialloblu dunque protagonisti, come la vigilia del campionato voleva e in attesa del recupero, in settima, contro la Varzese. Un successo porterebbe la truppa di Poma sola in testa.

Il Gravellona a sua volta liquida un’ostica Serravallese grazie alle reti di Fioretti, Bionda, Denicola. I ragazzi di Agostini confermano di essersi ripresi dopo un novembre ‘nero’ che li aveva visti collezionare solo 2 punti in cinque turni.

Dietro, navigano Cannobiese e Bagnella. I primi che liquidano il Valduggia (rete di Ingignoli), i secondi che escono a testa alta da Momo con un pari prezioso firmato dalla rete di un marcatore doc come Audi.

Sul fondo domenica amara per il Fondotoce (sconfitto in casa dal Sizzano) e l’Agrano battuto dal Piedimulera.

Il derby ossolano Vogogna-Varzese finisce in parità. Parte bene la Varzese che costringe Bleve a due buone parate. I primi 20 minuti sono di marca granata, poi la partita diventa equilibrata. La svolta pare arrivare nel finale di tempo. Rigore pro Vogogna nel contrasto Ravandoni (portiere ospite) e Margaroli (bomber di casa). Decisione arbitrale sulla quale l’estremo difensore non è proprio d’accordo. La trasformazione dell’attaccante vigezzino è precisa, ma in vantaggio i biancoverdi si complicano la vita perché, prima del riposo, Bianciotto si becca il secondo giallo e lascia i compagni in dieci.

Secondo tempo con la Varzese alla ricerca dl pari e il Vogogna pronto a ripartire; il pari arriva solo a 7 minuti dalla fine quando Daoro (ottava rete in campionato per il centrocampista) beffa Bleve in un’uscita che per il lungo portiere vogognese non pareva impossibile. Tra gli ospiti un voto in più a Daoro e Di Domenico, per i padroni di casa a Bormolini e Salè.

Risultati:

Ronagnano-Virtus Villa 0-2; Vogogna-Varzese 1-1; Agrano-Piedimulera 0-1; Momo-Bagnella 1-1; Cannobiese-Valduggia 1-0; Fondotoce-Sizzano 1-2; Gravellona-Serravallese 3-1; Quaronese-Carpignano 1-1.

Classifica: Virtus Villa, Pieidmulera, Gravellona 27; Cannobiese. Momo, Quaronese 24; Bagnella 23; Carpignano 21; Sizzano 19; Romagnano 16; Varzese, Serravallese 15; Fondotoce 14; Vogogna 12; Agrano 11; Valduggia 9.