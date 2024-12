Gli Avanzi di Balera donano due tonnellate di generi alimentari alla mensa dei poveri dei frati cappuccini

Gli Avanzi di Balera Ossolani, storico gruppo musicale domese, ha donato questa mattina circa 2 tonnellate di generi alimentari alla mensa dei poveri della parrocchia della Cappuccina di Domodossola, a sostegno delle famiglie bisognose del territorio.

Un gesto di solidarietà che è ormai una tradizione per il gruppo, da sempre molto legato alla Cappuccina, ma che quest’anno assume un significato ancora più importante: “Questa sarà l’ultima occasione che avremo per fare questa donazione – spiega il presidente Enrico Costa – visto che a giugno i frati dovranno lasciare Domodossola. Noi siamo molto legati ai frati cappuccini, perché quando eravamo bambini eravamo sempre qui a giocare a pallone con quei ragazzi che padre Michelangelo accoglieva mentre i genitori erano in Svizzera a lavorare. È un legame molto forte. Dato che è l’ultima volta, volevamo fare questa donazione per far sentire loro che gli siamo ancora vicini”.

Alla consegna dei generi alimentari hanno preso parte, insieme al presidente Costa, gli altri componenti del gruppo Gabriele Menna, Gigi Saccani e Alberto Pasa, al fianco di padre Marco in rappresentanza dei frati cappuccini.