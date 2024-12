Arrestato 20enne domese con due chili di hashish

I carabinieri della Stazione di Gravellona Toce hanno tratto in arresto un 20enne, residente in Ossola che, nel pomeriggio di sabato scorso, è stato sorpreso alla guida della sua utilitaria con a bordo circa 2 kg di hashish suddivisa in 20 panetti. Erano le prime ore del pomeriggio quando nel corso di una routinaria attività di controllo del territorio i carabinieri della Stazione di Gravellona Toce hanno intimato l’alt, all’uscita di Ornavasso della superstrada, ad una utilitaria con a bordo il giovane domese. Fin da subito il 20enne ha mostrato insofferenza alla situazione creatasi anche perché sul cruscotto i militari avevano notato piccoli residui di marijuana, tanto che i carabinieri hanno chiesto se lo stesso avesse con sé altro di illecito.

Il giovane a questo punto in modo plateale ha svuotato anche le tasche dei pantaloni per convincere i militari che non occultasse niente e rimarcare la sua buona fede. L’azione del ragazzo, al contrario, non ha prodotto gli effetti desiderati in quanto questo comportamento, oltre a non essere passato inosservato ai militari li ha insospettiti ancora di più, tant’è che hanno deciso di approfondire il controllo perquisendo anche l'autovettura e, proprio nel bagagliaio, all’interno di un borsone riposti e nascosti con cura, i carabinieri hanno rinvenuto 20 panetti di hashish, confezionati in quattro involucri, per un totale di 2 Kg. La sostanza stupefacente era pronta al taglio e allo smercio in tutta la zona della bassa Ossola, del Verbano e del Cusio.

Il ragazzo, alla stregua di quanto sequestrato dai carabinieri, è stato dichiarato in arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e posto in regime di arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria di Verbania.