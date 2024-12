Dagli imprenditori di Bni Oxilia una donazione di generi alimentari alla Caritas di Domodossola

Un gruppo di imprenditori che fanno parte di Bni Oxilia, l'espressione ossolana di Bni (acronimo di Business Network International), hanno consegnato oggi un quintale di generi alimentari a lunga scadenza alla Caritas di Domodossola. Sono ad oggi 32 gli imprenditori ossolani che fanno parte della grande organizzazione di business networking mondiale fondata negli Stati Uniti con lo scopo di dare e ricevere contatti per incrementare il proprio giro d’affari.

Nata nel 2020, Bni Oxilia è guidata per questo semestre dall'architetto Francesco Sarazzi. “Il gesto di solidarietà – spiega Sarazzi - è nato dal nostro gruppo di imprenditori che si trova ogni mercoledì a Casa don Gianni. La nostra organizzazione vuole essere attenta alle necessità del territorio. Dopo aver letto l'appello lanciato dalla Caritas di Domodossola- continua – abbiamo pensato di fare una donazione non in denaro, ma attraverso l'acquisto e la consegna di alimenti direttamente alla Caritas che ha sede sotto all'Oratorio di via Monte Grappa. Dieci panettoni da donare sono stati acquistati dal Centro Aiuti per l'Etiopia che fa parte di Bni Oxilia”.

“Ringraziamo di cuore gli imprenditori di Oxilia - dice la responsabile della Caritas Laura Fradelizio - e anche tanti privati cittadini che hanno portato prodotti in parrocchia. Sono questi giorni di superlavoro per i nostri volontari impegnati a sistemare negli scaffali tutta la merce raccolta. Il magazzino si sta riempiendo di generi alimentari da mettere nelle borse delle famiglie che mensilmente assistiamo. La prossima distribuzione sarà tra pochi giorni. Se ci sono persone bisognose le invitiamo a venire alla Caritas il 19 e il 20 dicembre”.

Gli orari per ritirare i generi alimentari al magazzino della Caritas, che si trova in via Montegrappa sotto l'oratorio, sono il 19 dicembre dalle 14.30 alle 16.30 e il 20 dalle 9.30 alle 12.30.

La Caritas ha in carico 70 famiglie, ma oltre a loro ci sono altre persone in difficoltà che bussano alla porta e che l'associazione aiuta. Grazie al buon cuore degli ossolani, quindi, sarà un Natale un pochino meno triste per molte famiglie che non hanno il necessario per fare la spesa.