La sezione Cai Seo di Domodossola organizza, per venerdì 20 dicembre, un aperitivo di Natale per tutti i soci e i simpatizzanti. L’appuntamento è fissato per le 17.00 presso la galleria dell’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola.

L’incontro sarà l’occasione per presentare un resoconto delle attività del 2024, con la proiezione delle foto, e un’anteprima di quelle del 2025.