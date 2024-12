Il Ponte 88 resta chiuso sino alla fine delle ispezioni

In seguito alla chiusura del cosiddetto “Ponte dell’88” che collega Via Piave con Via Cavalieri di Vittorio Veneto, l’Ufficio Tecnico dell’Area Patrimonio e Gestione del Territorio è in costante contatto con il Gruppo Ferrovie dello Stato, proprietario dell’infrastruttura.

Da una prima ispezione visiva non sono state riscontrate elevate criticità, ma data la vetustà della struttura Rfi ha prontamente disposto una serie di indagini di dettaglio, da effettuarsi nei prossimi giorni, che necessitano di programmazione e coordinamento anche con le Ferrovie Svizzere, in quanto per poter accedere in sicurezza alla sottostruttura sarà necessario scollegare la rete di alimentazione dei binari per il tempo necessario alle operazioni.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato, in attesa di effettuare quanto descritto, ritiene però cautelativamente necessario mantenere la chiusura al traffico veicolare, che pertanto si protrarrà fino ad ispezione conclusa.

Di conseguenza l’Amministrazione Comunale, pur avendo evidenziato a RFI la necessità di contenere i tempi di intervento il più possibile considerata l’importanza strategica dell’arteria stradale, ha dovuto comunque disporre in via cautelativa la chiusura della viabilità, dirottando il traffico sulle vie adiacenti.

La situazione continuerà ad essere monitorata puntualmente dagli uffici competenti e la normale viabilità sarà ripristinata appena saranno garantite le condizioni di assoluta sicurezza.