 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 24 agosto 2025, 17:45

Cargobeamer potenzia il servizio tra Domodossola e Kaldenkirchen

La società tedesca ha un polo logistico allo scalo di Domo2: complessivamente il collegamento offrirà quindi 20 circolazioni a settimana sulla tratta ferroviaria

Cargobeamer potenzia il servizio tra Domodossola e Kaldenkirchen

Cargobeamer introdurrà alcune variazioni alle circolazioni del suo servizio intermodale   tar Domodossola e Kaldenkirchen, la città tedesca della Renania settentrionale. 

L’azienda, che ha un suo polo logistico allo scalo ferroviario di Domo 2 , aggiungerà due partenze dall’Italia il martedì e il giovedì, mentre in direzione sud ne sarà inserita una ogni mercoledì mattina.  Complessivamente il collegamento offrirà quindi 20 circolazioni a settimana sulla tratta.

Il servizio di Cargobeamer tra  Domodossola e Kaldenkirchen si affianca al Domodossola – Bari (effettuato tre volte a settimana) e al Domodossola – Stoccarda (tre volte a settimana), nonché al Calais/Ashford – Perpignan (operato quattro volte a settimana).

La società di Lipsia realizzerà in prossimità del confine tra Germania e Paesi Bassi uno degli impianti di trasbordo più moderni ed efficienti d'Europa, sviluppato appositamente per il trasferimento di semirimorchi dall’asfalto alla rotaia. Dopo l'inizio dei lavori nel secondo semestre del 2025, l'entrata in funzione dell'impianto è prevista per il 2026.

News collegate:
 ''Domo2 diventerà il retroporto degli scali marittimi liguri'' - 10-06-25 19:00
 Bls e Cargobeamer festeggiano l'ottomillesimo treno che ha attraversato le Alpi  - 17-05-25 18:00
 CargoBeamer, 65 milioni di euro dall'investitore americano Orion Infrastructure Capital - 07-02-25 15:10
 CargoBeamer inaugura la nuova rotta Stoccarda – Domodossola - 30-01-25 10:41
 CargoBeamer, investimenti per 140 milioni per la movimentazione di rimorchi anche a Domodossola - 24-05-24 10:10

Renato Balducci

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore