Cargobeamer potenzia il servizio tra Domodossola e Kaldenkirchen

Cargobeamer introdurrà alcune variazioni alle circolazioni del suo servizio intermodale tar Domodossola e Kaldenkirchen, la città tedesca della Renania settentrionale.

L’azienda, che ha un suo polo logistico allo scalo ferroviario di Domo 2 , aggiungerà due partenze dall’Italia il martedì e il giovedì, mentre in direzione sud ne sarà inserita una ogni mercoledì mattina. Complessivamente il collegamento offrirà quindi 20 circolazioni a settimana sulla tratta.

Il servizio di Cargobeamer tra Domodossola e Kaldenkirchen si affianca al Domodossola – Bari (effettuato tre volte a settimana) e al Domodossola – Stoccarda (tre volte a settimana), nonché al Calais/Ashford – Perpignan (operato quattro volte a settimana).

La società di Lipsia realizzerà in prossimità del confine tra Germania e Paesi Bassi uno degli impianti di trasbordo più moderni ed efficienti d'Europa, sviluppato appositamente per il trasferimento di semirimorchi dall’asfalto alla rotaia. Dopo l'inizio dei lavori nel secondo semestre del 2025, l'entrata in funzione dell'impianto è prevista per il 2026.