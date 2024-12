Aumentate le misure di sicurezza per le festività natalizie e di fine anno

Misure di sicurezza in occasione delle festività di Natale e di fine anno A seguito dell’attentato verificatosi presso la cittadina tedesca di Magdeburgo lo scorso 20 dicembre, si è svolta in data odierna in prefettura una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal viceprefetto vicario dottor Gerardo Corvatta, allargata ai rappresentanti dei Comuni di Domodossola e Omegna, al fine di assicurare, in occasione delle prossime festività di fine anno, idonee misure organizzative e di sicurezza a protezione delle aree maggiormente attrattive sotto il profilo turistico, commerciale e religioso, ove vengono allestiti mercatini e fiere natalizie, o siti che ospitano eventi di intrattenimento.

Dopo attenta disamina dell’argomento, i partecipanti hanno condiviso di richiamare la massima attenzione dei sindaci del territorio per la predisposizione di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla Circolare del Direttore generale della Pubblica Sicurezza n 555/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 “Disposizioni per il governo e la gestione delle pubbliche manifestazioni — safety e securiy”. Allo stato attuale non sono, comunque, emerse criticità in ordine a quanto rappresentato nella circolare di allertamento inviata dal Ministero dell'Interno.