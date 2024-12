Promozione, tutti gli affari del calciomercato

È aperto da ormai un mese il mercato di riparazione del calcio locale, e tutte le squadre si sono già mosse per rinforzare la rosa. Di seguito un breve elenco delle trattative già concluse dalle squadre della nostra provincia.

Poche operazioni mirate per la Juve Domo, che ha portato a termine un ottimo girone di andata, pur con una piccola flessione finale. Gli arrivi sono il portiere Barantani dal Verbania e l’attaccante Cerutti dal Feriolo, mentre in uscita ci sono il portiere Bleve, accasatosi a Vogogna, e Hado e Tagliaferri andati al Feriolo. Salvo novità dell’ultima ora, il mercato granata dovrebbe essere chiuso così.

Molto più attivo l’Omegna, reduce da un girone di andata molto al di sotto delle aspettative, con già tre allenatori succedutisi sulla panchina rossonera. I nigoglini hanno ingaggiato i giovani Della Vedova e Pizzi dal Gozzano, Chafri dal Baveno, e l’esperto Poletti dal Gattinara.

Hanno lasciato Omegna Piana (andato all’Ornavassese), Tonsi (Cannobiese), F. Barbieri (Riviera d’Orta), A. Barbieri (Fondotoce), Ottina (Casale Corte Cerro), Donzelli (Verbano Calcio, in Lombardia), e gli svincolati Cetrangolo, Olteanu e Bacchetta.

Pochi movimenti per il momento in casa Feriolo, ma il DS Tamborini sta ancora sondando il mercato per cercare di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Porcu. Sono già arrivati Hado e Tagliaferri dalla Juve Domo e il giovane Marku. Se ne sono andati Cerutti (alla Juve Domo), Ferraris e Infurnari (all’Agrano) e Pingitore (al Fondotoce).

Poche operazioni anche per l’Ornavassese, che ha visto partire Denicola, destinazione Gravellona San Pietro, ma ha accolto Piana dall’Omegna, e conta di recuperare Masoero, infortunatosi poco prima dell’inizio della stagione, e mai sceso in campo finora.