Esodo natalizio: oltre 3,5 milioni di veicoli in viaggio sulle strade Anas

Inizia oggi, venerdì 19 dicembre, l’esodo delle festività natalizie sulle strade e autostrade gestite da Anas. Secondo le previsioni, fino a lunedì 22 dicembre saranno circa 3,5 milioni i veicoli in più in viaggio per le vacanze rispetto ai volumi medi, con incrementi attesi del +8% oggi, +11% sabato, +5% domenica e +6% lunedì.

Per garantire sicurezza e fluidità nella circolazione, Anas ha mobilitato 2.800 unità di personale tra tecnici, operatori su strada e addetti alle Sale Operative Territoriali e alla Sala Situazioni Nazionale. La società del Gruppo FS assicurerà il monitoraggio del traffico h24 e interventi tempestivi in caso di incidenti o condizioni meteorologiche avverse, confermando anche l’attivazione del piano neve.

I flussi maggiori si concentreranno oggi sul Grande Raccordo Anulare, con oltre un milione di transiti previsti, e lungo la SS16 “Adriatica” e l’Autostrada A2 “del Mediterraneo” con 600.000-700.000 veicoli. Sabato e lunedì i picchi si sposteranno principalmente al Sud e sulle isole, con aumenti del traffico fino al +25% sulle principali arterie come l’A2 “del Mediterraneo”, la statale 18 “Tirrena Inferiore” e la SS106 “Jonica”. Anche verso le località di montagna del Nord, lungo la SS38 “dello Stelvio”, si prevedono incrementi superiori al +20%.

Anas ricorda che tra Natale e Santo Stefano, a Capodanno e all’Epifania si registreranno invece cali significativi del traffico, rispettivamente del 40%, 35% e 30%. Per la sicurezza dei rientri, i mezzi pesanti saranno sospesi nelle giornate di domenica 21, giovedì 25 e venerdì 26 dicembre dalle ore 9 alle 22.