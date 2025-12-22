Cantieri infiniti nel Vco, Borghi incalza il governo: presentato un ordine del giorno in Senato

Il senatore Enrico Borghi, con altri colleghi di Italia Viva (Paita, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto), ha presentato un ordine del giorno al Senato, nell’ambito della discussione sulla legge di bilancio 2026-2028, per affrontare in modo strutturale l’emergenza viabilità che da anni paralizza la provincia del Verbano Cusio Ossola.

Borghi richiama l’attenzione sui numerosi cantieri aperti – o fermi da anni – lungo le principali arterie del territorio: dalla SS33 del Sempione alla SS659 delle Valli Antigorio e Formazza, dalla SS337 della Valle Vigezzo alla SS34 del Lago Maggiore, senza dimenticare le statali del Lago d’Orta, della Valle Anzasca e della Valle Cannobina. Una situazione che, sottolinea il senatore, “compromette pesantemente la mobilità quotidiana di residenti, lavoratori e turisti”, con traffico congestionato, tempi di percorrenza imprevedibili e disagi ormai diventati la norma.

Particolarmente grave il caso della SS33, dove alcuni interventi risultano bloccati da oltre dieci anni. Per questo Borghi chiede al governo di sollecitare Anas affinché definisca finalmente un cronoprogramma chiaro e vincolante per sopralluoghi e lavori, così da garantire tempi certi e il ripristino della piena funzionalità della rete viaria. L’ordine del giorno impegna l’esecutivo a realizzare entro il 2026 almeno le opere più urgenti sulla superstrada Ossolana e a programmare, insieme agli enti locali, gli interventi successivi.