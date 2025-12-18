Stop ai lavori sulla strada del Sempione in territorio svizzero

Diversi lavori sono stati eseguiti presso la Galleria Engi e in altri tratti della A9

Proseguiranno l'anno prossimo i lavori di sostituzione del ponte Fura e si concluderanno i lavori di completamento del tratto Casermetta. Ma intanto, viste le feste natalizie, i lavori sulla A9 del passo del Sempione verranno sospesi.

L’Ufficio federale delle strade (Astra) ha reso noto che la fine della stagione dei lavori sulla strada che collega l’Ossola al Vallese.

‘’Questa settimana – dicono da Astra – saranno smantellati i semafori nel tratto Casermetta. La strada del Sempione sarà nuovamente aperta al traffico bidirezionale durante l'inverno, ad eccezione del ponte Fura. Oltre ai lavori di riparazione del tratto Casermetta e al risanamento di due muri di contenimento in prossimità della galleria Mittenbäch, quest'anno sono stati implementati anche interventi strutturali per proteggere la galleria Engi da ulteriori frane e frane, nonché la costruzione di un nuovo punto di controllo per i mezzi pesanti nei pressi di Gondo. Ciò consentirà ai camion di essere ispezionati su entrambi i lati prima di attraversare il passo. Tutte queste misure contribuiscono a garantire la sicurezza e la percorribilità di questa importante strada nazionale’’.

Intanto nel 2025, l'Ufficio federale delle strade ha realizzato una moderna infrastruttura per i controlli dei veicoli pesanti presso l'area doganale di Gondo, che comprende una piattaforma elevatrice e un banco prova freni. I lavori sono stati completati a fine novembre. Come nel centro di Briga, anche qui i controlli vengono effettuati da specialisti della polizia cantonale del Vallese. In futuro, i controlli tecnici potranno essere eseguiti sui camion prima di attraversare il passo su entrambi i lati, aumentando ulteriormente la sicurezza stradale sulla strada del Passo del Sempione. I controlli regolari inizieranno a gennaio 2026.

Con i suoi circa 50 ponti, 20 gallerie e 10 tunnel, il Passo del Sempione resta un importante valico alpino sia per il traffico passeggeri che per quello merci. La strada, lunga 45 km, tra Briga e Iselle è uno dei pochi valichi alpini aperti tutto l'anno. A causa della sua posizione alpina e delle condizioni climatiche, la strada è soggetta a notevoli sollecitazioni. Per garantire la sicurezza degli utenti della strada, il percorso viene sottoposto a manutenzione a tratti. Questi lavori garantiscono la conservazione a lungo termine della strada, un flusso di traffico sicuro e la protezione dai pericoli naturali. Di seguito troverete una panoramica delle misure implementate nel 2025, nonché le previsioni per il prossimo anno, il 2026.