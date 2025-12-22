Autovelox in Piemonte, ecco dove saranno i controlli questa settimana

La Polizia di Stato rende note con cadenza settimanale le strade interessate dai controlli della velocità. L’iniziativa ha lo scopo di promuovere una guida più responsabile e il rispetto dei limiti, elementi fondamentali per ridurre il rischio di incidenti. Il controllo della velocità rappresenta uno strumento essenziale per la sicurezza di tutti gli utenti della strada: di seguito l’elenco delle tratte in cui, nei prossimi giorni, saranno attivi gli autovelox.

22/12/2025

Autostrada A 06 Torino-Savona CN/

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/

A 32 Torino-Bardonecchia TO/

A 33 Asti-Cuneo CN/

A 4 Torino - Milano NO/

A A8 NO/

Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/

SS 21 del Colle della Maddalena CN/

SS 231 di Santa Vittoria CN/

SS 28 del Colle di Nava CN/

SS 32 Ticinese NO/

SS 703 Tangenziale Est Novara NO/

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/

SS SS23 Colle Sestriere TO/

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/

SP 229 Lago d'Orta NO/

SP 299 di Alagna NO/

SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/

SP 422 di Valle Macra CN/

SP 661 delle Langhe CN/

SP 662 di Savigliano CN/

SP 702 TANGENZIALE BRA CN/

SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/

23/12/2025

Autostrada A 06 Torino-Savona CN/

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/

A 32 Torino-Bardonecchia TO/

A 33 Asti-Cuneo CN/

A 4 Torino - Milano NO/

A A21 TO-PC AT/

A A8 NO/

Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

Strada Statale SS 21 del Colle della Maddalena CN/

SS 231 di Santa Vittoria CN/

SS 28 del Colle di Nava CN/

SS 32 Ticinese NO/

SS 703 Tangenziale Est Novara NO/

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/

SS SS23 Colle Sestriere TO/

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/

SP 229 Lago d'Orta NO/

SP 299 di Alagna NO/

SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/

SP 422 di Valle Macra CN/

SP 594 Destra Sesia VC/

SP 661 delle Langhe CN/

SP 662 di Savigliano CN/

SP 702 TANGENZIALE BRA CN/

SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/

24/12/2025

Autostrada A 06 Torino-Savona CN/

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/

A 32 Torino-Bardonecchia TO/

A 33 Asti-Cuneo CN/

A 4 Torino - Milano NO/

A A21 TO-PC AT/

A A8 NO/

Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/

SS 21 del Colle della Maddalena CN/

SS 231 di Santa Vittoria CN/

SS 28 del Colle di Nava CN/

SS 32 Ticinese NO/

SS 703 Tangenziale Est Novara NO/

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/

SS MASERA VB

Strada Statale SS SS23 Colle Sestriere TO/

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/

SP 229 Lago d'Orta NO/

SP 299 di Alagna NO/

SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/

SP 422 di Valle Macra CN/

SP 661 delle Langhe CN/

SP 662 di Savigliano CN/

SP 702 TANGENZIALE BRA CN/

SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/

25/12/2025

Autostrada A 06 Torino-Savona CN/

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/

A 33 Asti-Cuneo CN/

A 4 Torino - Milano NO/

A A8 NO/

Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/

SS 21 del Colle della Maddalena CN/

SS 231 di Santa Vittoria CN/

SS 28 del Colle di Nava CN/

SS 32 Ticinese NO/

SS 32 TORINO - BARDONECCHIA TO/

SS 34 del lago Maggiore VB/

SS 703 Tangenziale Est Novara NO/

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/

SS SS23 Colle Sestriere TO/

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/

SP 229 Lago d'Orta NO/

SP 299 di Alagna NO/

SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/

SP 422 di Valle Macra CN/

SP 661 delle Langhe CN/

SP 662 di Savigliano CN

Strada Provinciale SP 702 TANGENZIALE BRA CN/

SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/

26/12/2025

Autostrada A 06 Torino-Savona CN/

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/

A 33 Asti-Cuneo CN/

A 4 Torino - Milano NO/

A A8 NO/

Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/

SS 21 del Colle della Maddalena CN/

SS 231 di Santa Vittoria CN/

SS 28 del Colle di Nava CN/

SS 32 Ticinese NO/

SS 32 TORINO - BARDONECCHIA TO/

SS 703 Tangenziale Est Novara NO/

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/

SS SS23 Colle Sestriere TO/

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/

SP 166 della Val d'Ossola VB/

SP 229 Lago d'Orta NO/

SP 299 di Alagna NO/

SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/

SP 422 di Valle Macra CN/

SP 661 delle Langhe CN/

SP 662 di Savigliano CN/

SP 702 TANGENZIALE BRA CN/

SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/

27/12/2025

Autostrada A 06 Torino-Savona CN/

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/

A 32 Torino-Bardonecchia TO/

A 33 Asti-Cuneo CN/

A 4 Torino - Milano NO

Autostrada A A8 NO/

Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/

SS 21 del Colle della Maddalena CN/

SS 231 di Santa Vittoria CN/

SS 28 del Colle di Nava CN/

SS 32 Ticinese NO/

SS 703 Tangenziale Est Novara NO/

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/

SS MASERA VB/

SS SS23 Colle Sestriere TO/

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/

SP 142 del Biellese NO/

SP 229 Lago d'Orta NO/

SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/

SP 422 di Valle Macra CN/

SP 661 delle Langhe CN/

SP 662 di Savigliano CN/

SP 702 TANGENZIALE BRA CN/

SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/

28/12/2025

Autostrada A 06 Torino-Savona CN/

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/

A 32 Torino-Bardonecchia TO/

A 33 Asti-Cuneo CN/

A 4 Torino - Milano NO/

A A8 NO/

Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/

SS 21 del Colle della Maddalena CN/

SS 231 di Santa Vittoria CN/

SS 28 del Colle di Nava CN/

SS 32 Ticinese NO/

SS 33 del Sempione VB/

SS 703 Tangenziale Est Novara NO