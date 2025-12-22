Autovelox in Piemonte, ecco dove saranno i controlli questa settimana

La Polizia di Stato rende note con cadenza settimanale le strade interessate dai controlli della velocità. L’iniziativa ha lo scopo di promuovere una guida più responsabile e il rispetto dei limiti, elementi fondamentali per ridurre il rischio di incidenti. Il controllo della velocità rappresenta uno strumento essenziale per la sicurezza di tutti gli utenti della strada: di seguito l’elenco delle tratte in cui, nei prossimi giorni, saranno attivi gli autovelox.
22/12/2025
Autostrada A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/
A 32 Torino-Bardonecchia TO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
A A8 NO/
Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS SS23 Colle Sestriere TO/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 299 di Alagna NO/
SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/
SP 422 di Valle Macra CN/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 TANGENZIALE BRA CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/
23/12/2025
Autostrada A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/
A 32 Torino-Bardonecchia TO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
A A21 TO-PC AT/
A A8 NO/
Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN
Strada Statale SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS SS23 Colle Sestriere TO/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 299 di Alagna NO/
SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/
SP 422 di Valle Macra CN/
SP 594 Destra Sesia VC/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 TANGENZIALE BRA CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/
24/12/2025
Autostrada A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/
A 32 Torino-Bardonecchia TO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
A A21 TO-PC AT/
A A8 NO/
Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS MASERA VB
Strada Statale SS SS23 Colle Sestriere TO/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 299 di Alagna NO/
SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/
SP 422 di Valle Macra CN/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 TANGENZIALE BRA CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/
25/12/2025
Autostrada A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
A A8 NO/
Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO/
SS 32 TORINO - BARDONECCHIA TO/
SS 34 del lago Maggiore VB/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS SS23 Colle Sestriere TO/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 299 di Alagna NO/
SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/
SP 422 di Valle Macra CN/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN
Strada Provinciale SP 702 TANGENZIALE BRA CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/
26/12/2025
Autostrada A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
A A8 NO/
Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO/
SS 32 TORINO - BARDONECCHIA TO/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS SS23 Colle Sestriere TO/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 166 della Val d'Ossola VB/
SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 299 di Alagna NO/
SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/
SP 422 di Valle Macra CN/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 TANGENZIALE BRA CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/
27/12/2025
Autostrada A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/
A 32 Torino-Bardonecchia TO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO
Autostrada A A8 NO/
Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO/
SS 704 Tangenziale di Mondovì CN/
SS MASERA VB/
SS SS23 Colle Sestriere TO/
Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN/
SP 142 del Biellese NO/
SP 229 Lago d'Orta NO/
SP 3 SANT'ALBANO STURA CN/
SP 422 di Valle Macra CN/
SP 661 delle Langhe CN/
SP 662 di Savigliano CN/
SP 702 TANGENZIALE BRA CN/
SP SP53 - San Giorgio Canavese TO/
28/12/2025
Autostrada A 06 Torino-Savona CN/
A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO/
A 32 Torino-Bardonecchia TO/
A 33 Asti-Cuneo CN/
A 4 Torino - Milano NO/
A A8 NO/
Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN/
SS 21 del Colle della Maddalena CN/
SS 231 di Santa Vittoria CN/
SS 28 del Colle di Nava CN/
SS 32 Ticinese NO/
SS 33 del Sempione VB/
SS 703 Tangenziale Est Novara NO