Saldi invernali 2025 in Piemonte: partenza il 4 gennaio

In Piemonte, i saldi invernali 2025 inizieranno ufficialmente sabato 4 gennaio. Come ogni anno, le vendite di fine stagione si apriranno prima dell'Epifania, dando il via a settimane di sconti e occasioni per gli acquirenti.

La durata dei saldi sarà di otto settimane, con la possibilità di non essere continuative, come stabilito dalla Regione Piemonte. Il Comune avrà il compito di definire la suddivisione temporale di queste settimane, mentre gli esercenti saranno obbligati a rispettare le date stabilite.

Inoltre, la Regione ha ribadito il divieto di promozioni nei 30 giorni precedenti l'inizio dei saldi, per garantire una concorrenza leale e tutelare i consumatori. Un’occasione imperdibile per chi cerca prodotti a prezzi scontati prima della chiusura della stagione invernale.