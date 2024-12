Crevoladossola, un 2025 ricco di progetti tra i quali il municipio a Villa Renzi

Si chiude un anno importante per Crevoladossola: l’amministrazione si lascia alle spalle un 2024 ricco di progetti importanti, su tutti l’inaugurazione della nuova scuola primaria di Preglia. E ora si prepara ad affrontare il 2025, che “sarà il momento per chiudere la lunga programmazione che abbiamo iniziato negli anni precedenti”, spiega il sindaco Giorgio Ferroni.

“Con l’anno nuovo dobbiamo, infatti, concludere alcuni progetti che hanno preso il via nel 2024: i più importanti sono i cantieri del nuovo asilo nido e del nuovo municipio (che si sposterà a Villa Renzi-Cesconi, ndr), finanziati con fondi Pnrr”, sottolinea il primo cittadino. “Abbiamo poi in programma l’acquisto di un nuovo scuolabus, che contribuirà a migliorare ulteriormente l’offerta legata alle scuole, e porteremo avanti il progetto di mobilità sostenibile – si cui la provincia è capofila e noi siamo partner – per il completamento della pista ciclabile che da Preglia arriverà fino a Domodossola”.

Ferroni si dice estremamente soddisfatto di quanto è stato fatto dalla sua amministrazione durante tutto il 2024: “Non solo – spiega – per quanto riguarda i nostri progetti, ma anche per l’importante rete di relazioni intercomunali che abbiamo stretto grazie alla collaborazione con altri comuni come Domodossola, Bognanco, Montecrestese e molti altri. Senza dimenticare la provincia e la regione, che hanno dimostrato grande interesse per la nostra realtà. Per il 2025 c’è molto lavoro da fare. Mi auguro – conclude Ferroni – di raggiungere uno degli obiettivi più importanti, quello di risolvere le pratiche amministrative per portare a termine i progetti in corso”.