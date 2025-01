Pali telefonici pericolanti da giorni, arriva l'ordinanza del sindaco a Telecom: "Comportamento inaccettabile"

Da diversi giorni, ormai, i cittadini di Ornavasso – e in particolare i residenti in via Pietro Jorio – segnalano una situazione a dir poco pericolosa: un palo della rete telefonica si è spezzato ed è caduto a causa delle forti raffiche di vento dei giorni scorsi. Dopo un intervento dei vigili del fuoco e il transennamento della zona, il comune ha provveduto diverse volte a contattare Telecom S.p.A., in quanto proprietaria della linea telefonica e dei pali pericolanti, senza però ottenere un intervento. E, intanto, i cittadini si trovano ancora a fare i conti con i pali pericolanti, che – secondo quanto postato su diverse pagine social – si trovano nella stessa posizione ormai dal 23 dicembre.

Per far fronte alla problematica, il sindaco Filippo Cigala Fulgosi ha emesso un’ordinanza rivolta proprio alla società telefonica, nella quale ordina “a Telecom di provvedere senza indugio dalla notificazione della presente ordinanza all’intervento in die di messa in sicurezza e ripristino all’uopo necessari, a salvaguardia dell’incolumità delle persone e della preservazione dei beni pubblici e privati”. Nel caso in cui la società non intervenga nei termini previsti, “si provvederà d’ufficio a spese dei contravventori, oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria. Telecom rimarrà in ogni caso responsabile in conseguenza dei danni che possano verificarsi per cause riconducibili all’inosservanza dell’ordinanza”.

Il sindaco di Ornavasso commenta così, tramite social, la situazione: “In una nazione normale basterebbe una telefonata o una e-mail, nella nostra no e per riuscire a far intervenire una società telefonica dopo giorni di solleciti nei quali due pali risultano sono pericolosi per il transito in via Pietro Jorio è necessario arrivare a una ordinanza contingibile e urgente. È il costante atteggiamento di Telecom S.p.A. ed è inaccettabile”.