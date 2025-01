Arriva la Befana a Varzo: una serata magica per grandi e piccini

Varzo si prepara a celebrare una delle serate più attese del periodo natalizio: l'arrivo della Befana. Il 5 gennaio il piccolo borgo montano si animerà con un evento che unisce tradizione, creatività e divertimento per tutta la famiglia.

La serata inizierà alle 20.00 con la premiazione dei migliori presepi realizzati dai cittadini. Questa competizione, che ogni anno coinvolge grandi e piccini, è un momento di condivisione e orgoglio per la comunità. I presepi, espressione di abilità artigianale e fantasia, raccontano la storia del Natale attraverso materiali semplici e un'attenzione ai dettagli che conquista sempre i visitatori.

Subito dopo, l'attesa Befana farà il suo ingresso, portando con sé le tradizionali calze per tutti i bambini presenti. Piene di dolci e sorprese, le calze sono il simbolo di una festa che guarda con gioia al futuro senza dimenticare le sue radici.

L'evento si svolgerà presso la piazza principale del paese, che per l'occasione sarà illuminata da luci festive e decorazioni natalizie. Gli organizzatori hanno previsto anche intrattenimenti musicali e punti ristoro con bevande calde per rendere la serata ancora più speciale.

Non mancate a questa festa unica, dove l'atmosfera magica del Natale si intreccia con l'emozione dell'Epifania. L'appuntamento è a Varzo: un'occasione perfetta per vivere la tradizione e creare ricordi indimenticabili in famiglia.