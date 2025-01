All'Epifania l'evento conclusivo di Presepi sull'acqua

Lunedì 6 gennaio il Foro Boario di Crodo ospita “Epifania in compagnia”, l’evento conclusivo della decima edizione di Presepi sull’acqua organizzato in collaborazione con il comune, la parrocchia e la Pro Loco.

Il ritrovo è fissato per le 14.30 sul piazzale della chiesa di Santo Stefano, con l’arrivo dei Re Magi e un momento di preghiera. Alle 15.00 la partenza del corteo verso il Foro Boario, dove sono in programma giochi per bambini, merenda per tutti i partecipanti e l’arrivo della Befana. Alle 17.00, poi, un brindisi con tutti i curatori dei Presepi sull’acqua. A partire dalle 11.00 è attivo un servizio bar a cura della Pro Loco di Crodo.