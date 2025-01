Monte Rosa: nuovo smottamento nella zona della Punta Tre Amici VIDEO

Non si arresta l’attività franosa sul Monte Rosa. Un nuovo smottamento è stato segnalato nella zona della Punta Tre Amici, confermato dal soccorso alpino locale.

"È stato effettuato un nuovo sorvolo con drone da Luca Tondat, membro del Soccorso Alpino. Dalle immagini – spiega Matteo Gasparini, responsabile della Decima delegazione Valdossola del soccorso alpino civile – si vede chiaramente la striscia marrone sulla neve fresca caduta l’altra notte, segno evidente che la frana continua anche se con volumi decisamente meno importanti".

Una montagna sotto osservazione

La Punta Tre Amici è sotto stretta sorveglianza dallo scorso dicembre, quando un imponente smottamento si è verificato a oltre tremila metri di quota. La frana aveva raggiunto il lago delle Locce e successivamente l’alpe Pedriola, nei pressi del Rifugio Zamboni. Fortunatamente, il distacco di terra e sassi era avvenuto di notte, evitando possibili tragedie poiché nessun escursionista si trovava nella zona interessata.

Nonostante i volumi ridotti delle ultime frane, le autorità mantengono alto il livello di attenzione. Il soccorso alpino e i vigili del fuoco sono impegnati costantemente nel monitoraggio per prevenire ulteriori rischi.

L’ordinanza di sicurezza

Il sindaco di Macugnaga, Alessandro Bonacci, ha emesso un’ordinanza per garantire la sicurezza pubblica, vietando l’accesso alle aree potenzialmente pericolose. Il divieto riguarda l’area compresa tra la sponda sud del lago delle Locce, a quota 2.220 metri, fino al Colle delle Locce o della Grober, a 3.334 metri. I confini includono il ghiacciaio delle Locce a ovest e la parete del Colle della Grober a est.

L’ordinanza resterà in vigore fino a quando non sarà dichiarata la cessazione dello stato di pericolo, in seguito a specifici accertamenti tecnici sul versante franoso. Nel frattempo, le autorità locali invitano escursionisti, alpinisti e sciatori a rispettare le disposizioni per evitare situazioni di rischio.

Il Monte Rosa, simbolo delle Alpi e meta ambita da appassionati di montagna, continua a mostrare la sua imprevedibile forza, ricordando l’importanza di una gestione attenta e responsabile del territorio alpino.