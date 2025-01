"Le mura sotto processo": un convegno sull'antica disputa sulla cinta muraria di Domodossola

Fondazione Paola Angela Ruminelli avvia il proprio anno di attività con un convegno a più voci dal titolo “Le mura sotto processo”, in programma il prossimo 9 gennaio alle 18.00 presso l'Auditorium Tullio Bertamini del Collegio Rosmini di Domodossola. L'evento rappresenta in realtà un'appendice delle celebrazioni volute dalla stessa fondazione nel 2021 e 2022 per ricordare i sette secoli di storia della cinta muraria del capoluogo ossolano.

Per secoli le mura di Domodossola sono state una difesa, un elemento che ne ha determinato l’urbanistica e la vita, ma soprattutto un simbolo. Per la loro edificazione, però, agli inizi del ‘300 andò in scena una agguerrita contesa giudiziaria tra Uguccione Borromei, vescovo di Novara, e la comunità di Domodossola: oggetto del contenzioso fu per il primo la necessità di salvaguardare le prerogative episcopali e il controllo del territorio, per Domodossola il consolidamento della propria autonomia.

Testimonianza di questa pagina di storia è una pergamena lunga 25 metri, conservata presso l’Archivio Storico Diocesano di Novara, una vera e propria icona per la città di Domodossola, esposta per la prima volta al pubblico proprio tra ottobre e novembre del 2021 in occasione delle celebrazioni volute dal sodalizio che porta il nome di Paola Angela Ruminelli.

Se ne parlerà ancora durante il convegno che si terrà giovedì 9, organizzato da Fondazione Ruminelli con la collaborazione del Lions Club di Domodossola: in questa occasione sarà anche presentato in anteprima il libro della ricercatrice Daniela Buccomino "Le mura della discordia. Considerazioni storico giuridiche sulla contesa del borgo di Domo e il Vescovo di Novara", che verrà stampato nel corso del 2025.

Interverranno, in qualità di relatrici, quattro professoresse dell’università Statale di Milano: Angela Maria Santangelo, professoressa ordinaria di storia del diritto medievale e moderno presso il dipartimento di diritto privato e storia del diritto, direttrice dello stesso dipartimento; Sara Parini e Stefania Tatiana Salvi, professoresse associate di storia del diritto medievale e moderno, dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale; Daniela Buccomino, assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano, si occupa di storia del diritto medievale e moderno. Le studiose esamineranno non solo gli aspetti peculiari della controversia tra il vescovo di Novara e la comunità di Domodossola, ma anche aspetti più generali che fanno da imprescindibile cornice.

L'ingresso al convegno sarà libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.