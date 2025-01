Da oggi bonifici istantanei senza costi extra

Da oggi, i bonifici istantanei diventano una realtà per tutti, senza costi extra e con una velocità che non ha precedenti: solo 10 secondi per trasferire denaro da un conto all'altro, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Grazie alla nuova regolamentazione dell'Unione Europea (Regolamento 2024/886), le banche sono ora obbligate a garantire l'elaborazione immediata delle transazioni, mettendo fine a lunghe attese per i pagamenti.

Questa novità, approvata lo scorso marzo, mira a portare i tradizionali servizi bancari al livello delle piattaforme digitali come PayPal e Satispay, che già offrono pagamenti istantanei. Non solo i bonifici diventeranno più veloci, ma anche più sicuri, riducendo il rischio di truffe grazie a controlli più rigorosi sulla corrispondenza tra codice IBAN e nome del beneficiario.

L’introduzione di queste regole impone che, indipendentemente dal momento in cui viene effettuato il pagamento, il denaro arrivi a destinazione in massimo 10 secondi, senza alcun addebito aggiuntivo. Seppur la normativa interesserà principalmente i paesi della zona euro, gli Stati membri con altre monete dovranno comunque adottare queste misure per i conti in euro, sebbene con un periodo di transizione più lungo.

Non mancano però alcune eccezioni: se il bonifico avviene al di fuori dell'orario lavorativo, la transazione potrebbe non essere istantanea, per motivi legati all'accesso alla liquidità in euro.

L'adozione di questi bonifici istantanei è destinata a rendere ancora più popolare il bonifico come metodo di pagamento: nel 2024, infatti, le transazioni tramite bonifico hanno raggiunto i 8mila miliardi di euro, con un incremento del 5% rispetto all'anno precedente.