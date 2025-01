"Cammino della Luce": una camminata di speranza e solidarietà a Montescheno

Domani, domenica 12 gennaio, si terrà il “Cammino della Luce”, una camminata tra i vari presepi sparsi nel paese con riflessioni sul tema: “Beati i costruttori di pace”. La partenza sarà dalla chiesa di Cresti alle 14 ed arrivo in piazza a Montescheno, dove alle 17.30 sarà celebrata la Messa.

"Da diversi anni – spiega il parroco don Massimo Bottarel - nella messa di conclusione del cammino della luce raccogliamo le offerte in ricordo di Manuel Tarovo e Davide Battro i due giovani morti nel 2016 nel Canton Vallese travolti da una valanga. Le offerte serviranno per borse lavoro per persone in difficoltà. In fondo alla chiesa verrà posta una cassetta per le offerte dove resterà fino alla fine di gennaio".