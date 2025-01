Promozione, la Juve Domo doma il Cameri

Riparte il campionato di Promozione, senza nessuno scossone in vetta vincono tutte le prime cinque della classe, lasciando così la classifica invariata.

La Juve Domo doma il Cameri, replicando il successo per 2-1 alla prima giornata di campionato. Vittoria meritata per i ragazzi di Nino, che tornano al successo casalingo dopo due mesi e ringraziano la doppietta dell’esperto Lucio Ciana: alla mezzora realizza un rigore concesso per fallo su Manfroni e porta in vantaggio i suoi, ma i novaresi pareggiano con un gran gol da fuori e si va al riposo sul pareggio. Ci pensa però il bomber di giornata a metà ripresa a dare il definitivo vantaggio ai granata, con una punizione pennellata dal limite dell’area.

Sconfitta preventivabile ma che lascia l’amaro in bocca per l’Omegna, che aveva iniziato benissimo il match contro l’Ivrea secondo in classifica: rossoneri avanti per 2-0 al quarto d’ora, grazie al micidiale uno-due di Fodrini e Pratini. Ci vogliono una ventina di minuti agli arancioni eporediesi per organizzarsi, ma già prima dell’intervallo gli ospiti trovano i due gol che raddrizzano la partita. Nella ripresa arriva il vantaggio ospite dopo dieci minuti, i ragazzi di Foti ci provano generosamente, ma alla mezzora devono subire la rete del 2-4, che di fatto chiude i giochi.

Pareggio esterno per il Feriolo in quel di Novara, in casa della Union, contro una diretta concorrente per la salvezza. Lo 0-0 finale muove poco la classifica dei gialloblù, per i ragazzi di Luca Porcu è solo un brodino, in attesa della sospirata prima vittoria del torneo.

Vittoria inaspettata quanto meritata per l’Ornavassese contro l’Arona, formazione partita con importanti ambizioni di classifica che però sembra essere già fuori dai giochi. I neri di Fusè sfoderano una prestazione tutta cuore e carattere, andando tre volte in vantaggio e portando a casa tre punti che potrebbero segnare un nuovo inizio per gli ossolani. Subito in rete Modesti al secondo minuto, poi dopo il pareggio aronese è ancora Rossi al tramonto del primo tempo a portare avanti i neri. Arona che pareggia subito in apertura di ripresa e cerca la vittoria, ma ecco il gol decisivo, ancora con Rossi, a un quarto d’ora dal termine: finisce 3-2.

Così mister Adolfo Fusè: “Siamo molto contenti per questa vittoria, ci voleva. È stata una bella partita, con continui capovolgimenti di fronte e occasioni da gol per entrambe, noi abbiamo avuto il carattere di reagire a tutti i momenti di difficoltà che ovviamente ci sono stati, non dimentichiamoci che l’Arona è una squadra con potenzialità da playoff. Sappiamo che la strada verso la salvezza è ancora molto impervia, però quello che mi interessava era dimostrare che i quattro punti raccolti nel girone di andata erano troppo pochi per quanto fatto, e che la squadra vale di più. Credo di essere riuscito a trasmettere questo concetto ai ragazzi, che hanno risposto bene, nonostante alcune defezioni causa influenza: durante il mercato di riparazione abbiamo fatto poche operazioni, dobbiamo cercare le soluzioni all’interno del nostro gruppo. Domenica prossima c’è lo scontro diretto con il Feriolo, è importante, ma per noi da qui in avanti saranno tutte partite decisive”.

Risultati:

Juventus Domo - Cameri 2 - 1; Gattinara - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 3 - 1; Fulgor Chiavazzese RV - Dufour Varallo 3 - 1; Union Novara - Feriolo 0 - 0; Omegna - Ivrea 2 - 4; Orizzonti Canavese - Montanaro 2 - 2; Città Di Cossato - Virtus Vercelli 3 - 1; Ornavassese - Arona 3 - 2

Classifica:

Città Di Cossato 36 - Ivrea, Fulgor Chiavazzese RV 34 - Juve Domo 33 - Gattinara 31 - Virtus Vercelli 27 - Arona 26 - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 22 - Orizzonti Canavese 20 - Cameri, Dufour Varallo, Montanaro 18 - Union Novara 15 - Omegna 13 - Feriolo, Ornavassese 7