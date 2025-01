Acqua Novara Vco e l'stituto di ricerca sulle acque insieme per lo sviluppo di nuove soluzioni

Si è appena concluso, presso la sede di Novara, un incontro tra i vertici di Acqua Novara Vco e il Cnr-Irsa (Istituto di Ricerca sulle Acque). Presenti il dottor Giuseppe Mascolo, direttore dell’istituto, e il dottor Claudio Di Iaconi, dirigente di ricerca esperto in tecnologie per il trattamento delle acque.

L’incontro è stata l’occasione per illustrare gli esiti dei progetti di ricerca che il Cnr-Irsa sta sviluppando con il supporto della Fondazione Erica (operante nel settore della divulgazione in materia di innovazione tecnologica e trattamento di rifiuti) per lo sviluppo di metodologie innovative nella gestione degli impianti di depurazione e nel trattamento di nuovi inquinanti come i Pfas (sostanze perluoroalchiliche) che destano grande allarme sociale.

“Questi momenti di confronto – ha dichiarato Daniele Barbone, Ad di Acqua Novara Vco – sono fondamentali per delineare possibili investimenti mirati e individuare soluzioni industriali sostenibili e rispettose dell’ambiente. Sappiamo come il tema dei Pfas sia sempre più al centro dell’attenzione mediatica e scientifica e non vogliamo farci trovare impreparati in questa che sarà una delle sfide ambientali più importanti alle quali dovremo fare fronte nei prossimi anni”.

“Collaborare con realtà come Acqua Novara Vco consente di applicare sul territorio innovazioni tecnologiche in linea con le sfide ambientali attuali”, ha sottolineato il dottor Mascolo, rimarcando l’importanza di un approccio congiunto tra ricerca e imprese per sostenere la transizione verso modelli di sviluppo sostenibili.

“Erica si pone l’obiettivo di fare cultura nel settore della gestione dei rifiuti e dei trattamenti mettendo a fattor comune l’eccellenza nel settore della ricerca e le imprese per un reale trasferimento tecnologico che crea valore e sostenibilità per i territori”, ha sottolineato la Isabella Stilo, fondatrice di Fondazione Erica.