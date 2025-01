Al via i nuovi corsi per catechisti della diocesi di Novara

La diocesi di Novara propone ai catechisti un percorso di formazione che comprende le iniziative a cura dell’ufficio diocesano catechesi e liturgia, nate dal confronto nelle equipe vicariali tenutesi nel maggio 2024. Sono possibilità offerte ai catechisti di approfondire alcuni aspetti della vita di fede e delle competenze educative, a supporto del prezioso lavoro che ogni catechista – presbitero, consacrato o laico che sia – svolge ogni giorno nella propria comunità per accompagnare i ragazzi e le famiglie all’incontro col Signore.

Gli incontri formativi, che si tengono in tutti i vicariati della diocesi, riguardano la formazione biblica, liturgica e sulla catechesi.

La formazione biblica si tiene insieme alla biblista Monica Prandi per lavorare su alcuni testi che aiutano a comprendere le origini dei sacramenti. In Ossola, gli incontri si tengono mercoledì 15 gennaio alle 21.00 all’oratorio di Domodossola (Comunione) e mercoledì 29 gennaio alle 21.00 all’oratorio di Villadossola (Cresima).

Per quanto riguarda la formazione liturgica, i catechisti prenderanno parte ad un incontro con don Marco Barontini e don Tiziano Righetto per riflettere su segni e materia dei sacramenti. Giovedì 27 febbraio alle 21.00 incontro all’oratorio di Domodossola (Comunione).

Infine, gli incontri relativi alla catechesi hanno l’obiettivo di rispondere alla domanda “Come mettere in pratica coi ragazzi quanto si sta imparando negli incontri?”. Non sono previsti incontri in Ossola; sabato 15 marzo dalle 9.30 alle 17.30 si tiene un incontro all’oratorio di Intra (Comunione), mentre il 16 marzo all’istituto superiore di scienze religiose di Novara (Cresima).

Ogni catechista può partecipare liberamente agli incontri. Per gli incontri dell’area biblica e liturgica non è richiesta iscrizione. Per accedere ai materiali eventualmente forniti dai relatori è possibile iscriversi ai corsi su Google Classroom (tramite Gmail) con il codice u3ww7i4 oppure richiederli tramite mail a catechistico@diocesinovara.it. I laboratori diocesani di marzo saranno attivati solo se si raggiungono i 25 iscritti per ciascuno corso.La partecipazione prevede il costo di iscrizione pari a 30 euro a persona.Saranno forniti testi e materiali da Club Net.