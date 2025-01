Montani (Lega): “Agenzia turistica unica? Sì, a patto che il Vco sia centrale nel progetto”

“Dico sì alla maxi Atl, a patto che il Vco conti per i 4 milioni e 700mila presenze turistiche l’anno che lo contraddistinguono e abbia, dunque, un ruolo di primissimo piano”. Lo dichiara Enrico Montani, segretario provinciale Vco della Lega, a proposito della proposta di riunire le province di Vco, Novara, Vercelli e Biella in un’unica agenzia turistica.

“Il progetto di fusione discusso ieri dall’assessore regionale Chiarelli – prosegue Montani - è certamente condivisibile per varie ragioni e mi vede sostanzialmente favorevole, ma non si può prescindere dai numeri che attribuiscono al nostro territorio una piena centralità, valutate le presenze turistiche che le altre zone non hanno. L’agenzia di quadrante è dunque un obiettivo comune, pur tuttavia la sede centrale dovrà sorgere da noi, così come dovremo avere un ruolo principale nella gestione. In altro modo, è utile e necessario rimarcarlo, non ci converrebbe”.