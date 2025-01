La soddisfazione di Andrea Accomazzo per il lancio del primo satellite di Iride

‘’So proud of being part of such a team ...’’. Tradotto: ''sono orgoglioso di far parte di una squadra così….''

Lo scrive su LinkedIn l’ossolano Andrea Accomazzo postando un post di Argotec, l’azienda di ingegneria aerospaziale italiana (ha sede a Torino) per il successo del lancio avvenuto martedì un California del primo satellite per la costellazione nazionale Iride. Satelli proprio realizzato dalla società italiana.

Un’operazione che farà da apripista a Iride, il programma per l’osservazione della Terra realizzato dall’Esa in collaborazione con l’Agenzia spaziale italiana voluto dal Governo italiano e finanziato con i fondi del Pnrr e alle future missioni lunari internazionali.

Andrea, di Masera, Andrea Accomazzo, è all'Agenzia Spaziale Europea dal 1999, dove è stato a capo della divisione per le operazioni delle missioni interplanetarie dell’Agenzia dal 2013 al 2024. Una vasta esperienza con le missioni Rosetta, Venus Express, BepiColombo, Solar Orbiter, Juice ed Hera, come responsabile operazioni e direttore di volo. Dal 2024 è il Group Chief Technology Officer proprio di Argotec, l’azienda torinese leader nella progettazione e produzione di micro satelliti per varie applicazioni.

Accomazzo sarà a Domodossola giovedì 23 gennaio ospite del Lions Club. Assieme a Nicolò Riva, laureato in Fisica all’Università degli Studi di Milano e oggi nel team di Proxima Fusion, una startup europea che sta progettando di creare una stella per portare energia pulita e abbondante sulla Terra.