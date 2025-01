Porte aperte alle Kennedy per scoprire una scuola che coniuga tradizione e innovazione

Porte aperte alla scuola primaria Kennedy di Domodossola martedì 21 gennaio dalle 14.30 alle 16.30. A seguito infatti delle numerose richieste, la scuola aprirà i propri cancelli a bambini e genitori. Sarà l'occasione per vedere dal vivo come si svolgono le lezioni, le aule e gli spazi. La dirigente Nicoletta Montecchi sarà presente e a disposizione di tutte le famiglie dalle 14.30 alle 18.00 per illustrare il funzionamento della scuola e rispondere alle domande.

"Sarà l'occasione per vivere la nostra quotidianità - spiega la dirigente Nicoletta Montecchi - la nostra è una scuola che abbina la tradizione all'innovazione. Crediamo sia importante continuare ad usare quaderno, penna e scrivere in corsivo, ma anche usare le nuove tecnologie".

Le scuole Kennedy offrono il tempo pieno obbligatorio con 40 ore settimanali e il tempo mensa facoltativo. Al pomeriggio i bambini sono impegnati in attività laboratoriali in piccoli gruppi e per classi aperte.

"I nostri sono laboratori Sttem, dove assieme alle materie scientifiche organizziamo anche attività laboratoriali, da qui l'ulteriore T nella denominazione - prosegue la dirigente - siamo inseriti nel circuito del Polo Regionale delle Arti e organizziamo molte attività teatrali, oltre naturalmente alla robotica e alla tecnologia. Abbiamo anche una nuova biblioteca che oltre a testi cartacei annovera anche numerosi testi digitali che i bambini possono consultare. Crediamo nell'inclusione e lavoriamo molto per non far sentire diversi sia i bambini stranieri che quelli certificati".

La scuola dispone anche di un'aula multisensoriale e organizza, in collaborazione con le società sportive, laboratori che permettono ai bambini di sperimentare e avvicinarsi a diverse discipline, seguiti anche dai due insegnanti laureati in scienze motorie. Tra le tante attività, anche le uscite sul territorio ossolano, la gita di fine anno e la scuola diffusa: per tre giorni le classi si spostano in altri luoghi come Palazzo San Francesco, il Liceo Rosmini o aziende agricole.