Prima Categoria, nella battaglia del “Poscio” vince il Gravellona San Pietro

È stata un’autentica battaglia allo stadio “Felino e Franco Poscio” tra Virtus Villa e Gravellona San Pietro. Alla fine la spuntano gli ospiti, con un gol al quinto minuto di recupero, ma in precedenza era successo di tutto. Primo tempo piuttosto guardingo per le due squadre, non agevolate dal campo pesante: parte meglio il Gravellona, poi viene fuori il Villa che si vede annullare due gol per fuorigioco e spreca un rigore con Gnonto (traversa). Passano pochi minuti e un diagonale di Caretti, deviato da un difensore, beffa Allioli. Ripresa con i biancoazzurri in avanti, altro rigore concesso per un fallo di mano e il neo-acquisto Franzetti trasforma. Virtus che continua a spingere, ma gli arancioneri non stanno a guardare, le squadre sono lunghe e danno vita a continui capovolgimenti di fronte, con occasioni da ambo le parti. Cresce anche il nervosismo, con diversi cartellini gialli e una espulsione per parte (Rossi e Pederzani), fino al finale incandescente: Fabbri, il migliore dei suoi, centra la traversa con un gran tiro dal limite dell’area in pieno recupero, poi all’ultimo minuto Gravellona in avanti, rovesciata di Sghedoni, gran risposta di Allioli, ma Denicola è lesto a ribadire in rete il definitivo 2-1 ospite.

Così mister Agostini: “Oggi è stata una bella partita, con il giusto agonismo, credo che il numeroso pubblico non si sia pentito di avere pagato il biglietto. Il Villa è una bella squadra, questa partita poteva finire con qualsiasi risultato, alla fine è andata bene a noi. Siamo stati fortunati in questa occasione, ma se segniamo spesso al novantesimo o oltre non può essere sempre e solo fortuna, sono bravi i ragazzi a crederci fino in fondo. Io li vedo allenarsi in settimana e sono tranquillo, si impegnano e non guardano mai la classifica, siamo tutti consapevoli che ogni domenica sarà battaglia, e appena perdi punti ti scavalcano… non c’è tempo di godersi questo successo, domenica ci aspetta il Bagnella”.

Vittoria più agevole per l’altra capolista Piedimulera, che liquida il Romagnano già nei primi venti minuti: la doppietta di Elca (uno su rigore) e il gol di Vadalà indirizzano subito il match, che poi viene definitivamente chiuso da Ivan Squillaci nel secondo tempo. Nel finale i gialloblù si rilassano un po’ troppo e subiscono due reti dagli ospiti, ma i tre punti non sono mai in discussione: finisce 4-2.

Frena la Cannobiese, che dopo quattro vittorie consecutive non va oltre lo 0-0 a Carpignano, replicando il risultato dell’andata. Rammarico per i biancorossi lacuali, che vedono le due prime della classe volare a +5 punti.

Pronto riscatto per il Bagnella, che ripete il 4-0 del girone d’andata ai danni della Quaronese. Emerge il divario tecnico tra le due squadre, e gli omegnesi vanno a segno con Salzano, Scavazza, e la doppietta di Luca Cabrini.

Importante vittoria della Varzese nella sfida salvezza con il Fondotoce. I ragazzi di Chiaravallotti vincono 1-0 grazie al sigillo di Antongioli e alle parate del portiere Ravandoni, e superano così i neroverdi in classifica. Un risultato che ci voleva per i granata, dopo un periodo di difficoltà: ossolani che in questo momento sarebbero salvi.

Buon punto per il Vogogna in casa della Serravallese, su un campo sempre difficile. I sesiani vanno in vantaggio a metà della ripresa, ma gli ossolani spingono con coraggio e trovano il definitivo 1-1 proprio al novantesimo, grazie alla rete di Bormolini: un pareggio molto importante per la classifica e per il morale dei ragazzi di Castelnuovo.

Combatte l’Agrano di fronte al più quotato Momo, ma alla fine deve arrendersi 1-3. Novaresi in vantaggio su rigore alla mezzora, ma l’eterno Ardizzoia, sempre su rigore, pareggia. I biancorossi ospiti non si scompongono e ritrovano il vantaggio a fine primo tempo, per poi chiuderla definitivamente al novantesimo.

Risultati:

Serravallese - Vogogna 1 - 1; Carpignano - Cannobiese 0 - 0; Virtus Villadossola - Gravellona San Pietro 1 - 2; Agrano - Momo 1 - 3; Bagnella - Quaronese 4 - 0; Piedimulera - Romagnano 4 - 2; Valduggia - Sizzano 1 - 2; Fondotoce - Varzese 0 - 1

Classifica:

Gravellona San Pietro, Piedimulera 36 - Bagnella 32 - Cannobiese 31 - Momo 30 - Virtus Villa 28 - Sizzano 25 - Quaronese 24 - Carpignano 23 - Romagnano 19 - Varzese 18 - Serravallese 17 - Fondotoce, Vogogna 16 - Agrano 15 - Valduggia 9