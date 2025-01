Alla scoperta del mondo del burlesque a Vogogna

Vogogna si prepara ad accogliere un evento unico e affascinante: un corso di burlesque che promette di combinare sensualità, creatività e divertimento. Mercoledì 22 gennaio alle 20.00, presso il Centro del Cittadino (ex locali dei vigili), si terrà una lezione di prova gratuita aperta a tutti, guidata dalla talentuosa maestra Terry, in arte Terry Boop.

Il corso, organizzato in collaborazione con l’Asd Aerobic Dance Center di Omegna, è pensato per chiunque desideri avvicinarsi al mondo del burlesque, indipendentemente dall’età o dall’esperienza. Sarà un’occasione per scoprire una forma d’arte che unisce danza, teatralità ed espressione personale.

Durante il corso, i partecipanti impareranno le basi del burlesque: movimenti di danza e tecniche sceniche, espressione creativa e sviluppo dell’autostima, creazione di performance uniche e personalizzate.

Terry Boop, conosciuta per il suo stile elegante e il suo approccio inclusivo, guiderà i partecipanti in un viaggio che celebra la femminilità e incoraggia a riscoprire la propria sicurezza attraverso l’arte del burlesque. L’ambiente è accogliente e aperto a tutti: non è richiesta alcuna esperienza precedente, solo la voglia di mettersi in gioco e divertirsi.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, contatta Terry al numero: 339 2403767.