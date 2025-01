Al Rosmini un incontro con gli scienziati ossolani Andrea Accomazzo e Nicolò Riva

Il Lions Club Domodossola, nel calendario di manifestazioni pensato per celebrare il sessantesimo anniversario della sua fondazione, ha inserito un importante incontro: giovedì 23 gennaio alle 17.30, presso l’auditorium “Tullio Bertamini” del Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola, si terrà la conferenza di Andrea Accomazzo, ingegnere aeronautico, e Nicolò Riva, fisico.

I due scienziati ossolani, che stanno dando lustro al loro territorio d'origine, racconteranno gli studi che hanno intrapreso dopo il percorso liceale nelle scuole rosminiane, illustreranno i progetti che hanno seguito a livello internazionale, quali sono le loro attuali occupazioni e, soprattutto, quali sono i loro desideri da trasformare in avveniristiche realtà. Il titolo di questa inedita conversazione, “Dall’esplorazione alla creazione delle stelle”, è la sintesi dell’attività dei due scienziati originari della Val d'Ossola (Andrea Accomazzo è nato a Masera, Nicolò Riva ha le proprie radici a Baceno): il primo esplora e studia le stelle, il secondo vuole ricrearne la loro energia sulla Terra, a favore del futuro dell’umanità. Ascoltarli, fare loro domande, accostarsi ad argomenti misteriosi affacciati al futuro sarà un modo per apprendere e, perché no, per sognare ed insieme onorare ed applaudire con un moto di gratitudine questi due grandi protagonisti del nostro tempo

Andrea Accomazzo, in Esa – l'Agenzia Spaziale Europea – dal 1999, è stato a capo della divisione per le operazioni delle missioni interplanetarie dell’Agenzia dal 2013 al 2024. Ha lavorato per le missioni Rosetta, Venus Express, BepiColombo, Solar Orbiter, Juice ed Hera come responsabile operazioni e direttore di volo. Si è occupato più recentemente delle missioni future quali Exomars Rosalind Franklin Mission, Mars Sample Return, e del programma di esplorazione Lunare. Dal 2024 è il Group Chief Technology Officer di Argotec, azienda torinese leader nella progettazione e produzione di microsatelliti per varie applicazioni. Laureato in ingegneria Aeronautica al Politecnico di Milano, ha frequentato i corsi per allievo ufficiale pilota presso l’Accademia Aeronautica.

Nicolò Riva, dopo la laurea in Fisica all’Università degli Studi di Milano, ha conseguito il dottorato di ricerca tra l'École polytechnique di Losanna ed il Karlsruhe Institute of Technology di Karlsruhe. Fin dai suoi studi universitari si è interessato alla superconduttività, campo nel quale ha sempre svolto le sue esperienze di insegnamento e la sua attività lavorativa in campo accademico a Losanna, Chicago, Montreal e al Mit di Boston. In uno dei progetti EPFLoop di Losanna ha partecipato più volte alla SpaceX Hyperloop Competition a Los Angeles ottenendo due terzi posti. Oggi fa parte del team di Proxima Fusion, una startup europea che sta progettando di creare una stella per portare energia pulita e abbondante sulla Terra.