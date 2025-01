Le proposte del Cinema Corso: commedia e musica per una settimana di grandi emozioni

Il Cinema Corso presenta una nuova settimana ricca di emozioni e storie coinvolgenti, con una doppia proposta che saprà soddisfare tutti gli amanti del grande schermo.

10 Giorni con i Suoi

La commedia familiare diretta da Alessandro Genovesi chiude la trilogia iniziata nel 2019. Protagonisti della storia sono Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, nei panni di Carlo e Giulia Rovelli. La famiglia è pronta a partire per una vacanza in Puglia, dove accompagneranno la figlia maggiore Camilla, che si trasferirà per l’università insieme al fidanzato Antonio. Carlo, iperprotettivo e diffidente, vivrà una serie di esilaranti avventure, tra furti, malintesi e fughe amorose, insieme alla famiglia Paradiso. Una commedia spassosa e ricca di sorprese sul valore della famiglia.

Programmazione

Giovedì 23 gennaio – 20:30

Venerdì 24 gennaio – 20:30

Sabato 25 gennaio – 17:30 e 20:30

Domenica 26 gennaio – 17:30 e 20:30

Lunedì 27 gennaio – 20:30

Guarda il trailer:



A Complete Unknown

Diretto da James Mangold, il film racconta l’ascesa del giovane Bob Dylan, interpretato da Timothée Chalamet, nella New York degli anni ’60. Un viaggio nell’epoca in cui Dylan trasformò la scena musicale folk, culminando nella storica esibizione rock al Newport Folk Festival del 1965. Tra musica dal vivo e cambiamenti culturali, un ritratto avvincente di una leggenda.

Programmazione

Giovedì 23 gennaio – 20:30

Venerdì 24 gennaio – 20:30

Sabato 25 gennaio – 17:30 e 20:30

Domenica 26 gennaio – 17:30 e 20:30

Lunedì 27 gennaio – 20:30

Guarda il trailer: