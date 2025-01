Endas, Moreno Bossone confermato presidente del comitato provinciale

Nelle scorse settimane anche nel Verbano Cusio Ossola si è tenuto il congresso straordinario finalizzato all’elezione delle cariche sociali dell’Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva (Endas). A seguito delle votazioni delle associazioni iscritte nella provincia del Vco, durante il congresso che si è tenuto a Pieve Vergonte presso il Cinema Teatro Massari il sodalizio provinciale avrà il seguente organigramma per il quadriennio 2025-2028: Il presidente è Moreno Bossone; vicepresidente Guido Tonietti, segretario Fabrizio Bianchi, consiglieri Francesco Treccarichi, Sonia Incaudo, Alessandro Prina, Giuseppe Girondino, revisore esterno Eleonora Gabriella Norbiato.

Endas è una realtà associativa di supporto e coordinamento di associazioni culturali, ambientali, sociali e sportive che ha avuto origine nel 1946 ed è radicata in tutto il territorio nazionale con una struttura piramidale che dalla base associativa si articola in comitati provinciali, regionali e nazionale e conta oltre quattromila associate sul territorio nazionale.

Il Vco, che ha originato il comitato provinciale nel 2021, con sole tre associate, oggi ha già raggiunto il numero di 14 associate, ma l’obiettivo - come riferisce il presidente Bossone, riconfermato alla presidenza per il secondo mandato - è quello di aumentare ancora sensibilmente il numero, senza voler strafare ma cercando di assestarsi su trenta associate.

Il programma per il prossimo quadriennio annovera la costruzione di progetti a livello provinciale ed interprovinciale, andando a valorizzare le peculiarità che in ambito soprattutto ambientale, turistico e culturale caratterizzano il nostro territorio, oltre a far crescere l’aspetto sociale legato al benessere quindi attività sportive, non per forza agonistiche ma legate all’attività fisica nel tempo libero quali camminate, escursioni, visite guidate.

Con l’inizio dell’anno è partita anche la campagna di tesseramento rivolto alle associazioni ed Endas, può vantare come unica realtà in Italia la disponibilità gratuita per le associazioni aderenti la polizza assicurativa di responsabilità civile e una polizza vita-infortuni personale, legata all’attività associativa.

Il comitato provinciale Vco sta inoltre lavorando alla ricerca di una sede provinciale che possa permettere così anche un luogo fisico definitivo cui le associazioni possono fare riferimento ed avere un luogo di incontro ed aggregazione.